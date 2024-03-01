Дело об отмывании денег в отношении блогера Валерии Чекалиной прекращено

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Дело об отмывании денег в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её мужа Артёма Чекалина закрыто. Их уголовное преследование прекращено.
Изначально Чекалиным вменялась легализация на 130 миллионов рублей, но в ходе следствия сумма выросла до 280 миллионов рублей, сообщил адвокат. В настоящее время, по словам Третьякова, Следственный комитет России полностью прекратил дело об отмывании денежных средств.
Читайте также:
Суд отказался отправлять мужа Лерчек Артема Чекалина под домашний арест
Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено
ФНС назначила блогеру Лерчек штраф в размере 124 миллиона рублей
Александр Бойцов