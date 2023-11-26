День Иоанна Златоуста 2023: приметы и обычаи

Православные христиане ежегодно чтят память Иоанна Златоуста. 26 ноября приурочено к важному церковному торжеству, посвященному покровителю. Редакция «Радио 1» расскажет, какие приметы стоит соблюдать в этот день, и чего делать категорически нельзя.