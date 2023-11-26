День Иоанна Златоуста 2023: приметы и обычаи

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Православные христиане ежегодно чтят память Иоанна Златоуста. 26 ноября приурочено к важному церковному торжеству, посвященному покровителю. Редакция «Радио 1» расскажет, какие приметы стоит соблюдать в этот день, и чего делать категорически нельзя.
День Иоанна Златоуста 2023: история
Согласно церковным преданиям, Иоанн Златоуст появился на свет в 347 году. В 18 лет он отправился в Афины, где стал изучать Священное Писание. Вернувшись в Антиохию, Иоанн принял крещение. Вскоре мать христианина умерла, что стало для него большой потерей. После трагедии он ушел в монахи и четыре года провел в уединении.
Однажды Иоанн уличил семью императора в жадности. В те времена подобные изречения были страшным преступлением и жестоко наказывались. Разгневанный император отправил священника в ссылку, по пути в которую Иоанн скончался.
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О чем молятся Иоанну Златоусту
Молитва Иоанну Златоусту помогает защититься от бед, злых языков, бедности и недобрых намерений. Христиане считают Иоанна Златоуста покровителем тех, чья работа связана с общением с другими людьми. Святого просят также о мудрости, терпении и помощи в учебе.
День Иоанна Златоуста 2023: традиции
В православных храмах с самого утра проводятся службы. Верующие идут в церкви просить о здоровье близких и помощи. После службы принято приготовить что-то из муки. В старину в этот день лепили вареники или пельмени.
Согласно православным канонам, в День Иоанна Златоуста нельзя ссориться и сквернословить.
Считается, что в этот день святые видят все плохие поступки, поэтому даже тайные помыслы могут стать больших грехом.
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Анастасия Крестьянова