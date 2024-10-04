День Кондрата да Ипата 4 октября 2024: Почему нельзя ходить в лес и менять свой образ

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4 октября церковь отмечает память апостола от 70-ти Кодрата, а также священномучеников Ипатия и Андрея.
В материале «Радио 1» расскажем какие традиции и приметы приходятся на четвертое октября, что можно и нельзя делать в этот день.
Языческий император Адриан, прочитав его работу, издал указ, запрещающий осуждать людей без доказательств. Однако против Кодрата и его учения выступали недовольные. Однажды толпа язычников забила его камнями и бросила в темницу, где святой апостол Кодрат скончался от голода.
Ипатий, епископ Эфесский, и пресвитер Андрей жили в VIII веке, когда император Лев Исаврянин начал гонения на почитателей икон, приказывая уничтожать изображения. Святые Ипатий и Андрей стойко защищали свою веру, противостоя воле императора. Лев призвал их к себе с намерением обратить в язычество, но они не поддались. В результате император приказал сначала заключить их в темницу, а затем подвергнуть пыткам и казни.
В народе 4 октября называли Кондратом да Ипатом. В этот день начиналась подготовка к молотьбе (замолотке). Топили овин (помещение для сушки снопов) и готовили овсяную кашу для молотильщиков.
4 октября старались не ходить в лес в одиночку, так как считалось, что в этот день лешие могут быть особенно активными.
Дворы — это еще одно название народного праздника. Девушки, которые собираются замуж, должны были навести порядок на своем дворе, чтобы свахи могли увидеть, в какой семье девушка трудолюбивая, а в какой — нет.
Наши предки рассматривали Кондрата да Ипата как день, посвященный земледелию и плодородию. Вдохновившись этим, можно отправиться на дачу, чтобы собрать поздний урожай или обработать почву.
— Лучше не одалживать деньги, так как их могут не вернуть.
— Чтобы избежать неприятностей в доме, не стоит долго стоять на пороге.
— Не меняйте свой образ, потому что это может принести проблемы.
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ИсторияКодрат был одним из учеников Иисуса Христа и, будучи епископом, проповедовал Евангелие в Греции, обращая многих идолопоклонников в христианскую веру. В 126 году он написал апологию, защищающую христианство.
Языческий император Адриан, прочитав его работу, издал указ, запрещающий осуждать людей без доказательств. Однако против Кодрата и его учения выступали недовольные. Однажды толпа язычников забила его камнями и бросила в темницу, где святой апостол Кодрат скончался от голода.
Ипатий, епископ Эфесский, и пресвитер Андрей жили в VIII веке, когда император Лев Исаврянин начал гонения на почитателей икон, приказывая уничтожать изображения. Святые Ипатий и Андрей стойко защищали свою веру, противостоя воле императора. Лев призвал их к себе с намерением обратить в язычество, но они не поддались. В результате император приказал сначала заключить их в темницу, а затем подвергнуть пыткам и казни.
В народе 4 октября называли Кондратом да Ипатом. В этот день начиналась подготовка к молотьбе (замолотке). Топили овин (помещение для сушки снопов) и готовили овсяную кашу для молотильщиков.
Фото: iStock/Tunatura
ТрадицииМного примет связано с погодой. Например, если домашняя птица начинает линять, это предвещает морозы. Если березовые листья желтеют снизу, значит, весна будет поздней. Какова погода на Кондрата да Ипата, таковой она останется в течение следующего месяца.
4 октября старались не ходить в лес в одиночку, так как считалось, что в этот день лешие могут быть особенно активными.
Дворы — это еще одно название народного праздника. Девушки, которые собираются замуж, должны были навести порядок на своем дворе, чтобы свахи могли увидеть, в какой семье девушка трудолюбивая, а в какой — нет.
Что можно делать 4 октябряЕсли в течение дня совершать только добрые дела, это приведет к богатству. Добрые поступки вернутся к человеку с утроенной силой.
Наши предки рассматривали Кондрата да Ипата как день, посвященный земледелию и плодородию. Вдохновившись этим, можно отправиться на дачу, чтобы собрать поздний урожай или обработать почву.
Чего нельзя делать 4 октября— Лень не должна быть в вашем распорядке.
— Лучше не одалживать деньги, так как их могут не вернуть.
— Чтобы избежать неприятностей в доме, не стоит долго стоять на пороге.
— Не меняйте свой образ, потому что это может принести проблемы.
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Дарья Осипова