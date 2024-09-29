Суд вступился за жителя Читы из-за испорченного нательного крестика

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Российский Верховный суд встал на сторону жителя Читы, которому ювелир испортил золотой крестик и цепочку во время ремонта. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно материалам суда, мастер испортил крест и цепочку по причине нарушения технологии пайки и ремонта. Потерпевший читинец потребовал от ювелира возместить ему ущерб и заплатить двойную стоимость креста — 600 тысяч рублей.
Суд Читы удовлетворил его иск частично и постановил выплатить компенсацию всего лишь в 10 тысяч рублей. Неудовлетворенный таким решением пострадавший обратился в Верховный суд, где судья не согласился с решением, так как при рассмотрении дела не использовался Закон о защите прав потребителей.
В конечном итоге суд направил дело на новое рассмотрение.
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Суд Читы удовлетворил его иск частично и постановил выплатить компенсацию всего лишь в 10 тысяч рублей. Неудовлетворенный таким решением пострадавший обратился в Верховный суд, где судья не согласился с решением, так как при рассмотрении дела не использовался Закон о защите прав потребителей.
В конечном итоге суд направил дело на новое рассмотрение.
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Екатерина Коршунова