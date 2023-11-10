День полиции в России — 10 ноября: история праздника, кого поздравлять

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В России 10 ноября ежегодно отмечается праздник, посвященный стражам порядка. Редакция «Радио 1» расскажет, когда торжество было учреждено, как поздравлять полицейских, и какие традиции связаны с этим торжеством.
День полиции 2023 — история праздника
Впервые Россия ощутила потребность в силовой структуре сразу после Октябрьской революции. Тогда государству нужно было сформировать подразделения, которые обеспечивали бы правопорядок, поэтому за основу создания праздника взято именно 10 ноября 1962 года.
День полиции 2023 — традиции
В советские времена праздник отмечался широко. Проходили мероприятия на городских площадках, организовывались концерты. В настоящее время торжество в основном отмечается в рамках подразделений. Сотрудники полиции собираются на корпоративах, принимают поздравления в кругу семьи и коллег. В районных отделах проводятся торжественные построения, в ходе которых отличившимся сотрудникам присваивают специальные звания, награждают грамотами, ценными призами.
По традиции в этот день возлагаются букеты к могилам сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, чествуются ветераны.
День полиции 2023 — как поздравить
С профессиональным праздником сотрудников полиции поздравляют не только близкие и коллеги, но и государственные лица. Правоохранителям выражают благодарность власти страны, в их честь проводятся тематические концерты.
В качестве презента сотруднику полиции можно преподнести ремни, запонки, портсигары, визитницы, обложки на удостоверение, именные ручки, термосы, зарядные блоки и т.д. На сувениры можно нанести памятную гравировку или надпись с пожеланиями.
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