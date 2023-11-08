МВД объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина

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Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
«Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье уголовного кодекса», — говорится в базе розыска МВД.
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