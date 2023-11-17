День рождения Деда Мороза в 2023 году: мероприятия в Москве, куда отправить письмо

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18 ноября отмечается праздник, посвященный главному российскому волшебнику, который ежегодно радует детей подарками. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать День рождения Деда Мороза, какие мероприятия пройдут в этот день, и куда отправить письмо с самыми заветными пожеланиями.
День рождения Деда Мороза: история праздника
Дата торжества выбрана не случайно. Считается, что на родине Деда Мороза в Великом Устюге 18 ноября начинаются первые зимние холода.
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В начале ХХ века повелителя зимы стали называть Дедом Морозом. Тогда же он впервые был представлен в образе в высокого, доброго старичка с седой бородой, в красной, белой или синей шубе с меховой оторочкой. Обязательным атрибутом Деда Мороза был волшебный посох и мешок с подарками. Передвигался сказочный персонаж в санях, запряженных лошадьми. Этот образ сохранился до настоящего времени.
С годами у Деда Мороза появилась спутница — внучка Снегурочка. Местом рождения волшебника считается Великий Устюг. Сколько лет Деду Морозу никто не знает, но известно, что традиция отмечать его день рождения возникла в 2005 году.
День рождения Деда Мороза: как отмечать
Дед Мороз отмечает праздник в своей резиденции в Великом Устюге. Однако во многих городах России есть его усадьбы, где согласно легенде, он может появляется одновременно. Главный символ страны любит принимать поздравления от детей. Ему можно отправить письмо с поздравлением, открытку, рисунок, региональный сувенир и т.д. Из угощений лучше всего выбрать для именинника сладости. Он очень любит мед, конфеты и пряники.
18 ноября на родине Деда Мороза разворачиваются праздничные гуляния. В завершении вечера на главной ёлке города зажигаются огни.
День рождения Деда Мороза: мероприятия в Москве и Московской области
В парке «Кузьминки» в Москве находится одна из усадеб Деда Мороза. Жители и гости столицы смогут посетить резиденцию, лично поздравить виновника торжества, познакомиться с другими сказочными персонажами, и поучаствовать в развлекательной программе.
Праздничная акция «Поздравь Деда Мороза» пройдет в Музее Победы. С 12:00 до 15:00 все желающие смогут записать волшебнику поздравление с днем рождения. Кроме того, тематические программы пройдут в 60 парках культуры и отдыха Московской области.
В парке Балашихи пройдет зимняя викторина. В ней смогут принять участие все желающие дети. Акробатическое шоу «Зимняя сказка» будет представлено в Мытищах. Гости площадки также смогут посетить мастер-класс и анимационную программу.
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Как отправить письмо Деду Морозу
Волшебнику можно отправлять письма с поздравлениями на адрес его резиденции.
Отправить открытку или посылку можно по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза.
Также у сказочного персонажа есть усадьба в Москве, ее адрес: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168 д, Дедушке Морозу.
По этим же адресам можно отправлять письма с пожеланиями о том, какие подарки хотелось бы получить на Новый Год.
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