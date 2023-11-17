День рождения Деда Мороза в 2023 году: мероприятия в Москве, куда отправить письмо

18 ноября отмечается праздник, посвященный главному российскому волшебнику, который ежегодно радует детей подарками. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать День рождения Деда Мороза, какие мероприятия пройдут в этот день, и куда отправить письмо с самыми заветными пожеланиями.