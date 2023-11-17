В Госдуме рассказали о продлении новогодних выходных

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Невозможно бесконечно увеличивать продолжительность новогодних каникул в России. Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с «Лентой.ру» оценила идею продления новогодних выходных.
Она отметила, что Новый год и последующие выходные – это прекрасная возможность провести больше времени с семьёй, поэтому инициативу о продлении выходных поддержат семьи с детьми.
Однако, по словам Цунаевой, невозможно бесконечно увеличивать продолжительность праздничных выходных, поскольку для этого, как минимум, придётся сократить продолжительность других праздников.
Депутат Госдумы заявила, что в этом году, на её взгляд, все праздники были расставлены сбалансировано, поэтому не стоит ничего менять, чтобы не переусердствовать.
Ранее сервис по поиску работу SuperJob провёл опрос среди россиян. Результаты показали, что 60% жителей России поддержали идею введения десятидневных новогодних каникул.
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Однако, по словам Цунаевой, невозможно бесконечно увеличивать продолжительность праздничных выходных, поскольку для этого, как минимум, придётся сократить продолжительность других праздников.
Ранее сервис по поиску работу SuperJob провёл опрос среди россиян. Результаты показали, что 60% жителей России поддержали идею введения десятидневных новогодних каникул.
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Анастасия Чинкова