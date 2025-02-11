День святого Валентина назвали праздником, навязанным Западом

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День святого Валентина — это праздник с чужими ритуалами, символами и ценностями, навязанный россиянам Западом. Об этом заявила детский омбудсмен РТ Ирина Волынец в беседе с «Татар-информом».
«У нас законом не запрещено отмечать этот праздник, но у нас есть свой — День семьи, любви и верности, который уже является официальным и отмечается 8 июля. И в России очень много проводится мероприятий, посвященных этому празднику», — поделилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.По ее мнению, у 14 февраля была большая рекламная кампания, к тому же в России не было альтернативы, потому праздник так быстро прижился. На данный момент, подчеркнула она, День святого Валентина выгоден бизнесу, так как в это время увеличивается количество продаж, растет товарооборот.
«Эти ценности были не наши, они нам насаждались и был период, когда мы этот праздник отмечали, дарили друг другу валентинки», — отметила омбудсмен.Волынец считает, что сейчас Россия постепенно возвращается к собственной культуре и традициям, потому важно через положительный пример семьи и школы перестраивать детей на те праздники, которые «считаются нашими», но не путем запретов.
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