Астролог назвала подарки для каждого знака зодиака ко Дню святого Валентина

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Астролог Наталья Шевченко назвала подарки, которые подойдут каждому знаку зодиака ко Дню святого Валентина. По ее словам, в этот праздник важно знать, какие подарки подходят определенному представителю зодиакального круга.
«Тельцов порадует участие в интеллектуальной игре, какой-нибудь мастер-класс либо что-то полезное для здоровья: косметика, сертификат в массажный салон, поход в СПА. А Близнецу можно подарить большой букет цветов, дизайнерские предметы либо сходить с ним вместе в кино или на выставку», — поделилась Шевченко, перечисляя для «Москвы 24» подарки для каждого знака.Тем временем таролог Саона рассказала, о чем могут говорить сны о разводе со второй половинкой. В разговоре с «Вечерней Москвой» эзотерик сослалась на сонник Миллера, согласно которому такие сны означают неудовлетворенность своим партнером. По ее мнению, в таких случаях следует решать накопившиеся проблемы, иначе рано или поздно сон станет явью.
«Если инициатором расставания выступаете именно вы, обратите внимание на свое ближайшее окружение. Вероятно, кто-то из доверенных лиц плетет козни вокруг вашей семьи из зависти. Иногда во сне может открыться незримая истина, если в нем нередко фигурирует один и тот же знакомый человек», — отмечает издание.Читайте также:
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