День защитника Отечества: ОМОНовцы Подмосковья рассказали об опасных задачах и участии в СВО

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Сотрудники ОМОНа «Пересвет» работают в зоне СВО и Северо-Кавказском регионе. О том, с какими сложностями сталкиваются бойцы, и чем должен обладать кандидат, чтобы попасть на службу, рассказал командир отряда ОМОН «Пересвет» полковник полиции Илья Архипов в беседе с «Радио 1».
Сотрудники ОМОНа, как правило, задействуются для охраны порядка, пресечения массовых беспорядков, освобождения заложников, задержания преступников и т.д. Отряд отличается своей мобильностью и готовностью к работе в экстренных ситуациях. Кроме того, сотрудники спецотрядов принимают участие в спецоперации.
ОМОН Росгвардии в зоне СВО
«Большое количество сотрудников было награждено и сейчас мы продолжаем ездить в командировки, в Северо-Кавказский регион, много сотрудников было награждено медалями за отвагу и медалями ордена за заслуги перед отечеством первой и второй степени. Сейчас продолжаются командировки и в Северо-Кавказский регион, в зону СВО. В зоне проведения спецоперации люди также были представлены к государственным ведомственным наградам», - рассказал Архипов.Для сотрудников Росгвардии, принимающих участие в СВО, учреждена специальная награда: медаль «Участнику специальной военной операции». Она вручается не только военнослужащим ведомства, но и тем, кто оказывает им содействие.
Самые сложные задачи для Росгвардии на сегодняшний день ставятся в зоне спецоперации, однако и «на гражданке» сотрудникам не удается расслабиться, подчеркнул Архипов.
«Если говорить о службе вне зоне СВО, то проходят различные специальные мероприятия, сложно сказать, какая из задач самая сложная. Мы ко всему относимся по-боевому и нельзя расслабляться. На первый взгляд может показаться, что задача не сложная, но она может перерасти в серьезное боестолкновение, поэтому мы готовимся всегда по полной». Также массовые мероприятия: постоянные участия в охране общественного порядка и безопасности. Все задачи серьезные и какая из них сложнее сложно сказать», - подчеркнул глава отряда ОМОН.
Как отбирают на службу в ОМОН
Требования к кандидатам в ОМОН были строгими еще со времен Советского Союза. Тогда на службу преимущественно брали бывших морских пехотинцев, пограничников, десантников, ветеранов боевых действий. Сейчас также часто отдается предпочтение тем, кто уже проходил военную службу.
«Кандидат должен обладать определенными морально-психологическими чертами, чтобы проходить службу в ОМОНе. Идеальным кандидатом будет тот человек, который обладает навыками различных видов единоборств, прослуживший в других подразделениях, который понимает, что это такое. Это может быть кандидат из вневедомственной охраны и из патрульно-постовой службы», - пояснил Архипов.Случайных людей в ОМОНе нет, подчеркнул Архипов.
«Если бывают исключения, то такие сотрудники в первые же годы службы отсеиваются», - добавил глава отряда.
Какую подготовку проходят ОМОНовцыПервые отряды ОМОНа начали формироваться во времена перестройки. Обычные подразделения милиции не могли справиться с участившимися несанкционированными митингами, уличной преступностью, бандитизмом. Тогда стали усиленно создаваться подразделения спецназа. Бойцов готовили для участия в военных действиях и противостоянию терроризму.
На сегодняшний день помимо общих тренировок, бойцы занимаются коллективными видами спорта и демонстрируют навыки в совместных учениях.
«Ежедневные тренировки общие, физическая подготовка, кросс, спаринги, общие занятия игровым видом спорта, что сплочает коллектив, также ежедневные занятие по огневой подготовке, как из различных видов вооружения, как из коллективного, так и из табельного оружия, тактическая подготовка и совмещение учений и тактико-огневых занятий», - рассказал глава отряда.
Он подчеркнул, что именно на подобных занятиях, бойцы показывают свои навыки не только в точной стрельбе, но и в работе в составе подразделения.
В ОМОНе нет романтики – это работа
Военная форма, черные береты, спецоперации - в этих словах уже содержится немного секретности и изрядная порция романтизируемого героизма. Однако за эффектными погонями и задержаниями кроется большой риск для жизни. Будущие бойцы приходят на службу с одной целью, и она не имеет с романтикой ничего общего.
«Лучше сказать не романтика, а все сюда приходят с одной идеей – служба в спецназе, в спецподразделении. Семьи относятся к этому с пониманием, с поддержкой. Семьи – это наш тыл, они ждут, переживают», - сообщил Архипов.
Он также добавил, что за многие годы супруги бойцов уже привыкли к такой сложной и опасной работе мужей.
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