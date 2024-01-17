Хинштейн: Росгвардия проверит воинскую часть в ДНР после пожара

Фото: iStock/sarawutk
Руководство Росгвардии проведёт проверку воинской части в ДНР, в которой произошёл пожар с утратой оружия, об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
«Руководство Росгвардии проведет проверку всех обстоятельств, приведших к утрате оружия, которое сгорело при пожаре в одной из воинских частей в зоне СВО. Особенно детально будут изучены действия командира части: действительно ли он приказал держать оружие в пирамиде на тросиках под замками», — прокомментировал ситуацию Хинштейн.
Читайте также:
Shot: Два человека пострадали во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе
Женщина и двое детей погибли в пожаре в Новосибирской области
SHOT: Обломки БПЛА уничтожили балкон воронежской квартиры на Тепличной улице
Евгения Парфентьева