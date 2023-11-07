Депутат Арефьев призвал обложить сверхбогатых налогом до 30%

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил о необходимости ввести в России налога для богатых людей на сверхприбыль до 30%.
«Мы давно ставим вопрос, чтобы в России также ввести налог на сверхдоходы, который есть во всём мире. В основном ставка налога 28%, во Франции было даже 60%. Но у нас, даже если такую инициативу предлагают, она не рассматривается. Объясняется это тем, что мы такой налог не соберём», — пояснил в беседе с NEWS.ru Арефьев.
Он добавил, что налог на сверхприбыль способствует сокращению дефицита бюджета тем более, что, по некоторым данным, состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $16,35 млрд.
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