Депутат Бессараб: Пушкинская карта может помочь многодетным семьям

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею о распространении действия программы «Пушкинская карта» на многодетные семьи.
Она отметила, что такая мера сможет помочь семьям решить некоторые их проблемы.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предоставить возможность детям от 7 до 14 лет пользоваться «Пушкинской картой» или создать для них отдельный аналог.
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«Это поможет семьям решить определённые проблемы. Поможет развивать ребятишек, при этом не тратя дополнительные средства. <…> Именно культурное развитие — то, что требуется делать в обязательном порядке, и то, до чего в российских семьях часто просто не доходят руки», — отметила в беседе с RT Бессараб.
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Мелисса Тимофеева