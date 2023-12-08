Волынец предложила создать спортивную молодёжную «Суворовскую карту»

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой создания «Суворовской карты» для занятия молодёжи спортом.
Так, «Суворовская карта» может выпускаться номиналом в 20 тыс. рублей, которые начислялись бы на неё ежегодно. Такая карта может быть аналогом «Пушкинской карте».
Инициатива, по словам Волынец, позволит поддержать интерес детей и молодёжи к активному и здоровому образу жизни, регулярным занятиям спортом, а также поможет тем, кто в силу финансовых возможностей не может полноценно заниматься физической активностью. Кроме того, подобная инициатива особенно важна в рамках популяризации спорта среди молодых людей.
Сам Дмитрий Свищёв поддержал такое предложение.
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Инициатива, по словам Волынец, позволит поддержать интерес детей и молодёжи к активному и здоровому образу жизни, регулярным занятиям спортом, а также поможет тем, кто в силу финансовых возможностей не может полноценно заниматься физической активностью. Кроме того, подобная инициатива особенно важна в рамках популяризации спорта среди молодых людей.
«Прошу рассмотреть вопрос инициирования выпуска «Суворовской карты», предоставляющей право на посещение спортивных мероприятий и занятий в оздоровительных учреждениях различных форм собственности», — приводит RT текст обращения Волынец на имя председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва.
Сам Дмитрий Свищёв поддержал такое предложение.
«Идея хорошая. Мы поддержим любые инициативы, которые помогают развивать спорт для любых возрастных категорий. Вопрос надо проработать. Мы, как депутаты, точно будем поддерживать, однозначно свою позицию скажем министерству спорта и федеральным и региональным властям. Нюансы обговорим более конкретно, чтобы понять, как оказать поддержку инициативе», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Свищёв.
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Мелисса Тимофеева