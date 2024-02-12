Депутат Бурматов раскритиковал запрет кормления бездомных животных

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что запрет некоторыми регионами кормления бездомных животных нелогичен и незаконен.
«После нашего обращения в прокуратуру ведомство подтвердило, что такое решение противоречит федеральному закону. Вскоре это решение было опротестовано и отменено. Хочу подчеркнуть, что те формулировки, которые присылала нам прокуратура, абсолютно однозначны. Такие законопроекты противоречат федеральному закону и гуманистической концепции, то есть являются незаконными», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бурматов.
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