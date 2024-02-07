Лежанки, хвоя и кора. Подмосковный лесничий Струкова рассказала, как зимуют кабаны

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Дикие кабаны выходят из леса к людям только тогда, когда они начинают их подкармливать. Об этом сообщила «Радио 1» старший участковый лесничий Песковского участкового лесничества Ступинского филиала Мособллеса Комитета лесного хозяйства Московской области Лариса Струкова. Так она объяснила массовый выход диких животных в жилые кварталы в Мытищах.
«Кабаны едят кору деревьев, хвою. К людям они идут редко – только по вине самого человека, когда животных пытаются подкормить. В Мытищах прикормили большое число диких кабанов. Они поняли, что это лёгкое пропитание, что пищу добывать не надо. Понятно, что они будут идти по привычке туда, где их накормят. Просто не надо этого делать», – посоветовала собеседница «Радио 1».Она также рассказала, как зимуют кабаны в Подмосковье.
«Никаких нор или домов у них нет. Есть лежанки, их сразу видно. Они очень отличаются от лежанок лосей», – отметила лесничий.По словам Струковой, кабан – животное опасное, оно может и убить. Но дикий зверь никогда не станет нападать, если не видит для себя опасности. Он просто разворачивается и уходит.
«Поэтому не надо пытаться пугать его, кричать. Нужно просто остановится постоять и тихонечко уйти своей дорогой, не привлекая внимания. Если животное уже побежало к вам, шансов не пострадать мало. А если самка ещё и с детёнышем, опасность возрастает вдвое – материнской инстинкт никто не отменял. Поэтому нельзя пытаться подойти к кабану ближе, чем на 30 метров, пытаться с ним сфотографироваться», – заключила собеседница «Радио 1».Ранее сообщалось, что в Мытищах в конце прошлого года дикие кабаны начали выходить в жилые кварталы со стороны национального парка «Лосиный остров». В администрации муниципалитета выяснили, что это связано с подкармливанием животных местными жителями. 19 января власти Мытищ заключили контракт со специализированной организацией, и начался отлов животных. Их вернули в естественную среду.
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Лора Луганская