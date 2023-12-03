Депутат ГД Останина: в России невозможно ввести налог на бездетность

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В России невозможно ввести налог на бездетность. Об в беседе с NEWS.ru сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Депутат подчеркнула, что в настоящее время в стране нет условий, которые бы позволили ввести такой налог.
Прежде чем вводить такие меры, государство должно предоставить каждому россиянину работу и жильё, отметила Останина.
Собеседница издания NEWS.ru добавила, что депутату Фёдорову, который выступил с такой инициативой, следовало бы параллельно предложить создать первое рабочее место для молодых специалистов с достойной зарплатной, а также представить законопроект о предоставлении социального жилья молодой семье.
Именно при наличии таких условий введение налога на бездетность было возможно во времена Советского Союза. Но в настоящее время люди живут в совершенно другом обществе, с иным отношением к молодому поколению и к поддержке молодых семей.
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Прежде чем вводить такие меры, государство должно предоставить каждому россиянину работу и жильё, отметила Останина.
Именно при наличии таких условий введение налога на бездетность было возможно во времена Советского Союза. Но в настоящее время люди живут в совершенно другом обществе, с иным отношением к молодому поколению и к поддержке молодых семей.
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Анастасия Чинкова