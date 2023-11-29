Депутат Госдумы Буцкая раскрыла, чего ждёт от «Года семьи»

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Решение объявить следующий 2024 год в России Годом семьи опирается на мнение и желание большинства россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что необходимо вместе с депутатами Госдумы искать оптимальные меры поддержки для многодетных семей.
Председатель «Совета матерей» России, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Радио 1», что страна действительно находится на сложном демографическом этапе развития. По её мнению, именно сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы повысить рождаемость.
По словам Буцкой, важно помочь семьям с недвижимостью, причём не только с новостройками. Но и с собственными домами.
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«У нас сейчас много женщин 30-35 лет, у которых двое и трое детей. Но мы видим, что эта демографическая кривая постепенно смещается, и уже скоро у нас в пик выйдут как раз молодые девушки. Здесь очень важно семейную политику государства направить именно на молодёжь», — отметила парламентарий.
«Мы должны посмотреть на жилищный вопрос не только с точки зрения квартир, но и собственных домов, земли. Здесь, как и в химии, — деление атомов происходит там, где есть объём. И мы должны создать такое место для жизни», — отметила собеседница.Также депутат отметила, что семьи должны стремиться создать семью. Для этого нужно создать возможности, дополнительные льготы, заключила Буцкая.
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Екатерина Шмакова