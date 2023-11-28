«Любовь и доверие»: Путин рассказал, как преодолеть демографические вызовы в РФ

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Президент России Владимир Путин считает, что преодолеть демографические вызовы, с которыми столкнулась страна, можно с помощью нравственных ценностей, не только благодаря социальным выплатам, пособиям и льготам.
«Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее — жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», — отметил глава государства.
Путин во время пленарного заседания Всемирного русского народного собора, который приурочен к 30-летию образования организации, заявил, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России.
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