Депутат Госдумы Пахомов проверил площадь в Пушкино после реконструкции

Фото: телеграм-канал Сергея Пахомова
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым осмотрел центральную площадь в Пушкино.
Напомним, центральная площадь была реконструирована. Работы проводились летом, рабочие успели сдать объект в срок.
Парламентарий добавил, что стройка в современных реалиях осложняется санкциями, изменением цен, сужением ассортимента материалов, и тем не менее все должно делаться вовремя. Также депутат обратил внимание на то, что входная группа ТРЦ «Победа» не подходит новому облику площади, собственнику здания предложат проработать вопрос.
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«Конечно, есть куча объективных причин, на любой стройке бывают нюансы, и мы это прекрасно понимаем, но объяснением это быть не должно», — отметил Пахомов.
«Получилось действительно хорошо. И функционально, на первый взгляд. Первая реальная проверка на функциональность пройдёт здесь уже скоро, в новогодние праздники. Ёлка уже на месте», — добавил депутат.Читайте также:
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Екатерина Шмакова