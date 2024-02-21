Депутат Говырин предложил внедрить госстандарт в бизнес-образовании граждан

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Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в России необходим единый государственный образовательный стандарт обучения начинающих предпринимателей.
Нынешние бизнес-тренинги и курсы, по его мнению, не являются полноценным образованием. При этом, считает парламентарий, России в нынешней экономической ситуации необходимы грамотные предприниматели.
Ранее женский бизнес-коуч Наталья Плотникова рассказала, как справиться с депрессией после отпуска. Для этого, по её мнению, всегда необходимо разбираться с причиной возникшей депрессии.
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«Базовые принципы запуска бизнеса, развития и масштабирования, а также умения менять бизнес-модель, основываясь на расчетах и правовом регулировании, — это то, что должен знать каждый предприниматель», — добавил в беседе с NEWS.ru Говырин.
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Мелисса Тимофеева