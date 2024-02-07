В Кашире провели тренинг для педагогов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Занятие для учителей на тему: «Тренинг как ресурс обучения и воспитания» провели на базе Тарасковской школы специалисты службы психолого-педагогического сопровождения Учебно-методического центра Каширы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Использование на уроке такой нетрадиционной формы работы как тренинг позволяет разрешить проблемные ситуации, возникающие между учениками, по-новому взглянуть на взаимоотношения в классе, сделать атмосферу занятия более открытой и доверительной», — отмечается в сообщении.В ходе мероприятия педагогам не только объяснили основные принципы проведения тренингов, но и провели практическое занятие, чтобы каждый участник смог взглянуть на процесс изнутри.
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Лев Каштанов