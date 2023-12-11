Депутат Гурулев призывает вернуть расстрелы «внутренних врагов»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в студии журналиста Владимира Соловьева выступил с новым заявлением.
Парламентарий не так давно призывал «уничтожать гниль». По его словам, это россияне, выступавшие против политики президента РФ Владимира Путина, которая касается СВО,
В этот раз Андрей Гурулев конкретизировал свои предложения. По его мнению нужно легализовать физическую расправу над рядом «внутренних врагов». Гурулев рассуждал о происшествиях на железных дорогах (подрыв поездов на БАМе и поджоги релейных шкафов). По его словам, «хохлы за это дело платят в интернете 10-30 тысяч».
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В этот раз Андрей Гурулев конкретизировал свои предложения. По его мнению нужно легализовать физическую расправу над рядом «внутренних врагов». Гурулев рассуждал о происшествиях на железных дорогах (подрыв поездов на БАМе и поджоги релейных шкафов). По его словам, «хохлы за это дело платят в интернете 10-30 тысяч».
«Проблема — это те внутренние враги, которые есть», - говорит депутат.Гурулев обсуждал ситуацию с бывшими коллегами, и они подсказали ему решение.
«Очень просто: посмотрите, как это все происходит в Республике Беларусь. Там, первое, - смертная казнь»,-привёл пример Гурулев.Он напомнил, что при одной из попыток поджога на железной дороге «двоих просто на месте радостно завалили». После этого, по его словам, диверсий на ж/д в Белоруссии не происходило.
«Перенимать практики лучших»,- ведущий программы выразил согласие с гостем.
«Что-то же надо делать», - резюмировла Гурулев.Читайте также:
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Мария Фирсова