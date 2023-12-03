Депутат Гурулев предлагает увеличить службу в армии до двух лет

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Чтобы увеличить численность армии, нужно вернуть двухгодичный срок службы по призыву.
Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулев. С 1 декабря установлена новая численность ВС РФ - 1 млн 320 тысяч военнослужащих. То есть её увеличили примерно на 150 тысяч военнослужащих. В Минобороны РФ заявляли, что увеличение численности планируется проводить поэтапно, за счёт контрактников. Но незначительное увеличение призыва срочников все-таки произойдёт, пишет «МК». Это демонстрируют и цифры последних призывов. Осенью нынешнего года планировалось призвать 130 тысяч человек. Осенью 2022 года призвали 120 тысяч мужчин.
Также депутат уверен, что нужно решить проблему и с «псевдоуниверситетами», не дающими нормального высшего образования, но освобождающими на период обучения молодых людей от призыва.
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«Я бы пошел другим путём. Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе – качество подготовки мобресурса»,- заявил в своём Telegram-канале депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Эти лавочки надо прикрыть по моему глубокому убеждению. Они не дают никакого образования»,-считает Андрей Гурулев.Также, по мнению Гурулёва, за год нельзя подготовить солдата.
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Мария Фирсова