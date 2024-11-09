Депутат Хинштейн: российский флаг на автономерах станет обязательным в 2024 году

В ходе собрания коллегии Министерства образования «Рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. Результаты ГИА-2024» оказалось, что Жуковский — один из лидирующих муниципалитетов по сдаче ЕГЭ и ГИА в 2024 году.

На мероприятии 8 ноября озвучили итоги работы образовательных организаций Подмосковья.







По итогам мероприятия выяснили, что городской округ Жуковский вошел в зеленую зону в числе лучших школ Московской области. Он занял 12 место, в частности по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации (ГИА).





По результатам ЕГЭ 2024 года доля выпускников наукограда составила 18,25% от общего числа выпускников, которые сдали экзамены в текущем году — они набрали 250 и более баллов по трем предметам. Жуковский по этому показателю занял четвёртое место.





После получения результатов самодиагностики муниципальных образований по итогам ГИА-2024 выяснилось, что Жуковский вошёл в число лучших — он занял 12 место.