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Депутат Хинштейн: российский флаг на автономерах станет обязательным в 2024 году

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Изменения в ГОСТ, которые закрепляют обязательное присутствие российского флага на автомобильных номерах, будут внесены в этом году. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.


По словам парламентария, данная инициатива пришла «из народа» — с такой идеей выступил его подписчик в социальной сети. Хинштейн добавил, что после этого он обратился с соответствующим предложением в ГУОБДД МВД РФ.

В мае текущего года депутат выступал с жалобой на отсутствие триколора на номерах. Тогда сообщалось, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут. На сегодняшний день действует ГОСТ 1993 года, который допускает изготовление и установку на машини номеров как с российским триколором, так и без него.

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#мвд
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#закон
#гост
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#депутат
#рф
В Северном Бутове очистили Верхний Салтыковский пруд
09 ноября 2024, 18:45

Фото: istockphoto/ Marinela Malcheva

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, который расположен в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы, информирует заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Пруд находился в плохом состоянии: на дне накопилось много ила, из-за чего появилось большое количество водорослей. Также нарушилась береговая линия.

«В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан», — передал заместитель мэра.

Пётр Бирюков отметил, что водоём очистили от ила — извлекли отложения объёмом ​325 кубических метров, ​отремонтировали конструкцию береговых полос протяжённостью боле 140 метров, а также сформировали зону биоплато — в ней высадили более 1,8 тысячи водных растений.

Ранее сообщали, что на юго-западе Москвы началась реабилитация Соловьиного пруда. Водоём расположен в зоне жилой застройки.

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#реабилитация
#пруд
#москва
#вода
#водоёмы
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Иностранцев, которые не принесли присягу, будут лишать гражданства
09 ноября 2024, 18:19

Фото: istockphoto/ Dmitry Andreev

С 23 ноября 2024 года люди, получившие гражданство РФ, могут его лишиться, если не пройдут процедуру принесения присяги гражданина, информирует «МВД Медиа».
«С 23 ноября 2024 г. такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство — недействительными», — указали в МВД.

Данное требование не относится к тем, кто успел получить паспорт Российской Федерации до введения обязанности по принесению присяги гражданина, а это произошло 1 сентября 2017 года. Также не лишатся документа РФ те, кого освободили от принесения присяги на дату приема в российское гражданство.

Ранее в Кузбассе сотрудники полиции аннулировали гражданство РФ двум мигрантам из Средней Азии — они отказались встать на воинский учёт. МВД наложило запрет на въезд в Россию на 25 лет. Ранее выданные им документы признаны недействительными и изъяты.

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#гражданство
#мвд
#паспорт
#рф
#россия
#мигранты
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США могут грозить землетрясения силой девять баллов и 30-метровые цунами
09 ноября 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Petrovich9

В Соединённых Штатах могут произойти землетрясения силой до девяти баллов по шкале Рихтера. Эти подземные толчки в свою очередь способны спровоцировать цунами высотой до 30 метров.
Такие тревожные прогнозы сейсмологов передаёт британская газета Daily Mail. Дело в том, что учёные обнаружили признаки приближающегося природного катаклизма, изучая разлом при помощи высокоточного картографирования под водой. Исследования проводились в Каскадной зоне субдукции протяжённостью 970 километров от юга Канады до Северной Калифорнии. В ходе высокоточной подводной съёмки было выявлено четыре опасных сегмента.

Эксперты очень встревожены. По их мнению, на Соединённые Штаты из-за нестабильного состояния земной коры под океаном могут обрушится небывалые природные катаклизмы. Огромные цунами, вызванные мощными землетрясениями, могут угрожать побережью нескольких штатов.

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#ученые
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#эксперты
#съёмки
#сша
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Космонавт Федяев рассказал о «заразном» сне, который многим снится на орбите
Космонавт Федяев: На орбите часто снятся встречи на Земле с удивлёнными друзьями
09 ноября 2024, 17:51

Фото: istockphoto/forplayday

Космонавтам на орбите часто снится, что они встречают на Земле своих друзей и знакомых, а те очень удивляются этой встрече. Об этом рассказал российский лётчик-космонавт Андрей Федяев.
На фестивале «Наука 2.0» он отметил, что многие товарищи-космонавты рассказывали ему о таком сне. Когда идёшь по городу, а на встречу — кто-то из приятелей. И очень удивляются при этом.

«Привет! А ты что тут делаешь? Ты же в космосе должен быть!», — процитировал космонавт знакомого из сна.

Федяев предположил, что, рассказывая о своём сне, человек как бы программирует собеседника, а тому потом снится то же самое.

«Один рассказал, а дальше — пошло-поехало», — улыбается космонавт.

Сам он, по его словам, эту «космическую заразу» не подхватил. Ему снились обычные сны, примерно те же, что и на Земле.

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#наука
#космонавт
#человек
#космонавты
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Назвавший жителей «никчемышами» мэр получил награду за связи с населением
Мэру Буя Ральникову вручили награду за обеспечение обратной связи с жителями
09 ноября 2024, 17:41

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Мэр города Буй Костромской области Игорь Ральников, который назвал местных жителей «негодяями» и «никчемышами» из-за жалоб в интернете, получил награду от правительства за обеспечение связи с населением. Об этом говорится на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Ральникова, из федерального бюджета Бую были выделены дотации в размере 30 миллионов рублей на решение вопросов местного значения. Мэр поблагодарил жителей за активную жизненную позицию и ежедневный труд.

Глава города добавил, что принимать решение о способах и целях реализации полученного гранта в Буе «будут сообща».

Напомним, скандал с участием чиновника произошел в июле текущего года. В одном из городских пабликов пользователь в комментариях к обсуждению строительства нового моста написал, что власти города редко решают проблемы без давления. В ответ на это Ральников обвинил комментаторов, назвав их «сетевыми тараканами», «негодяями» и «никчемышами».

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#скандал
#мэр
#награда
#соцсети
#костромская область
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Mash: Мошенники нашли новый способ обмана россиян через WhatsApp
09 ноября 2024, 16:16

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники разработали новую схему обмана доверчивых либо недостаточно подготовленных россиян с использованием WhatsApp. Теперь они звонят от имени службы безопасности мессенджера.
О новой уловке изобретательных аферистов рассказал телеграм-канал Mash. Пользователю поступает звонок, в ходе которого якобы представитель якобы службы безопасности WhatsApp и угрожает заблокировать доступ к мессенджеру. Для того, чтобы избежать этого, абоненту следует назвать код из смс как будто бы для подтверждения личности. На самом деле пользователю приходит комбинация для восстановления доступа к аккаунту.

Заполучив код, мошенники заходят в чужой профиль и, поменяв пароль, начинают рассылать родственникам и знакомым просьбы о денежной помощи. Иногда ссылаются на трудные обстоятельства, но чаще всего используют схему с якобы попаданием в серьёзные ДТП.

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#дтп
#мошенники
#смс
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Жуковский стал одним из лучших муниципалитетов по сдаче ЕГЭ и ГИА в 2024 году
09 ноября 2024, 15:43

Фото: пресс-служба г.о. Жуковский

В ходе собрания коллегии Министерства образования «Рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. Результаты ГИА-2024» оказалось, что Жуковский — один из лидирующих муниципалитетов по сдаче ЕГЭ и ГИА в 2024 году.
На мероприятии 8 ноября озвучили итоги работы образовательных организаций Подмосковья.

По итогам мероприятия выяснили, что городской округ Жуковский вошел в зеленую зону в числе лучших школ Московской области. Он занял 12 место, в частности по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации (ГИА).

По результатам ЕГЭ 2024 года доля выпускников наукограда составила 18,25% от общего числа выпускников, которые сдали экзамены в текущем году — они набрали 250 и более баллов по трем предметам. Жуковский по этому показателю занял четвёртое место.

После получения результатов самодиагностики муниципальных образований по итогам ГИА-2024 выяснилось, что Жуковский вошёл в число лучших — он занял 12 место.

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#рейтинг
#жуковский
#егэ
#итоги
#городской округ
#мероприятия
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В РФ усложнили зачисление мигрантов в школы
РБК: сроки рассмотрения заявок на приём детей мигрантов в школы увеличились
09 ноября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/ ipolonina

Детям мигрантов стало труднее попасть в российские школы, так как сроки рассмотрения заявок сильно увеличились, информирует РБК.
Сроки рассмотрения заявок на приём в образовательные учреждения увеличились из-за проведения межведомственных проверок, которые инициировало министерство внутренних дел.

Куратор проекта «Перелетные дети» Анна Орлова сообщает, что в 2024 году в школы не смогли зачислить 270 детей из Таджикистана — 150 из них не попали в первый класс.

Координатор проекта «Доступ к образованию» комитета «Гражданское содействие»* Софья Исмаилова отмечает, что за 2024 год к ней обратилось 25 трудовых мигрантов, которые столкнулись с большим сроком приёма детей в школы. В прошлом году таких обращений было десять.

Мосгордума в лице депутата Андрея Медведева объяснила, что сроки рассмотрения заявок увеличились из-за проведения межведомственных проверок. Школы Москвы открыты для обучения всех детей, но из-за ​сильной нагрузки на образовательные учреждения ​приоритет при зачислении отдаётся москвичам.

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*внесен в реестр иностранных агентов
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#россияне
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ФНС заблокировала счета покинувшего РФ экс-сценариста «Вечернего Урганта»
Mash: ФНС заблокировала счета комика Оганисяна, который покинул РФ
09 ноября 2024, 14:26

Фото: istockphoto/ blinow61

Федеральная налоговая служба заблокировала счета покинувшего Российскую Федерацию комика и бывшего сценариста «Вечернего Урганта» Гарика Оганисяна, информирует Телеграм-канал Mash.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Гарик Оганисян уехал в Армению. В России у него осталась фирма, которая занималась концертной деятельностью. Федеральная налоговая служба отправила в банки решения о том, чтобы приостановить операции по счетам, ИП пока не закрыли. Сам экс-сценарист «Вечернего Урганта» возвращаться на территорию Российской Федерации не планирует.

В 2023 году в апреле во время выступления в Берлине Гарик Оганисян с комиком Александром Долгополовым показал пародию на теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Глава СК Александр Бастрыкин инициировал проверку комиков на оправдание терроризма.

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* внесена в реестр иностранных агентов в России
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