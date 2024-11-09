Депутат Хинштейн: российский флаг на автономерах станет обязательным в 2024 году

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Изменения в ГОСТ, которые закрепляют обязательное присутствие российского флага на автомобильных номерах, будут внесены в этом году. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам парламентария, данная инициатива пришла «из народа» — с такой идеей выступил его подписчик в социальной сети. Хинштейн добавил, что после этого он обратился с соответствующим предложением в ГУОБДД МВД РФ.
В мае текущего года депутат выступал с жалобой на отсутствие триколора на номерах. Тогда сообщалось, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут. На сегодняшний день действует ГОСТ 1993 года, который допускает изготовление и установку на машини номеров как с российским триколором, так и без него.
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