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Военно-патриотический диктант проведут в центре «Авангард» 18 ноября

Фото: сайт https://diktant.znanierussia.ru/

Фото: сайт https://diktant.znanierussia.ru/

18 ноября состоится III Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант 2024». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».
«Акция проходит при поддержке Минобороны. Цели проведения диктанта – популяризация военно-патриотического воспитания граждан, сохранение культурного разнообразия, наследия и истории многонационального народа России. Принять участие в диктанте может каждый россиянин в возрасте от 14 лет. Вопросы составляют эксперты на основе исторических фактов, документов, биографий известных людей, литературных, художественных и музыкальных произведений, связанных с военной тематикой», – отметили в пресс-службе
За 2022 и 2023 годы совместно с Российским обществом «Знание» к участию в диктанте удалось привлечь более 363 тыс. жителей. Для проведения акции было организовано более 602 площадок. Проект охватил все 89 регионов страны.



Диктант пройдёт по адресу: Москва, Суворовская площадь, Центральный академический театр Российской Армии.

Акция начнётся 18 ноября в 10:00.

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#россия
Ступинское руководство ответило на вопросы жителей села Ситне-Щелканово
08 ноября 2024, 19:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями и представителями депутатского корпуса встретился с жителями Ситне-Щелканова в формате выездной администрации. Об этос сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
С рядом просьб обратилась к Мужальских староста деревни Матвейково Татьяна Горбунова.
«С Сергеем Геннадьевичем приятно общаться. Он выслушал меня и подсказал, что нужно сделать для выполнения наших планов. Я недавно переехала в сельскую местность из города Ступино и стала работать старостой. Хочется, чтобы всем жителям деревни Матвейково было комфортно», – поделилась Татьяна.
По словам старосты, сельчане заинтересованы в постановке на кадастровый учёт местного родника и участка земли для создания сквера. Деревне также необходимо освещения и открытие продуктового магазина. Старосту проконсультировали по всем вопросам. Детально обращения рассмотрят профильные заместители. Установку опор освещения рассчитывают включить в план работ на 2026-2027 годы.

Помимо этого, жителей села волнует вопрос перерасчёта за отопительный период с 1 октября.
«От жителей поступила информация, что тепло в первую неделю месяца они не получали. Управляющей компании поручено разобраться в этом вопросе. Согласно нормативу, комнатная температура не должна опускаться ниже 18 градусов. Если выяснится, что она была ниже, будет сделан перерасчёт», – сказал Сергей Мужальских.
К главе округа также обращались по поводу содержания многоквартирных домов, благоустройству, развитию дорожной сферы и ЖКХ. Все обращения жителей приняты в работу. Работа выездных администраций будет продолжена.

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#московская область
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Брокер Ракута предупредил о рисках при аренде жилья
08 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что при аренде жилья человек может столкнуться с рисками, среди которых мошеннические схемы по выуживанию средств у жертвы за объект недвижимости, аренда которого фактически невозможна.
Он пояснил, что мошенники, например, обманом могут выманить деньги за предоплату.

«Второй риск: арендаторы могут столкнуться с проблемами возврата депозита, если арендодатель будет настаивать на том, что имущество было повреждено. Фото- и видеосъёмка помогут избежать подобных ситуаций», — добавил в беседе с Газета.ру Ракута.

Третьим риском специалист назвал повышением арендной ставки со стороны арендодателя после проведённого арендатором ремонта или улучшения жилья.

Ранее сообщалось, что согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.

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#мошенники
#имущество
#аренда
#жильё
#недвижимость
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Брянский депутат Иванов заявил о важности роли учителя в исключении буллинга
08 ноября 2024, 19:07

Фото: iStock/Drazen Zigic

Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов заявил, что в школах в ликвидации такого явления, как буллинг, не малая роль принадлежит учителю.
Он пояснил, что нередко учителя намеренно или нет становятся потворствующими буллингу сторонами, выделяя любимчиков или организуя конкурентную среду в классе для повышения эффективности работы школьников.

«Конкуренция сама по себе не плоха, но важно, как именно она выстраивается и как проецируется ученикам. Актуальны регулярные беседы и тренинги не только с учениками, но и с педагогами. Психологи и священнослужители могут стать важными союзниками в создании гармоничной учебной среды. Эти специалисты могут помочь учителям чувствовать себя уверенно в новых подходах, что будет способствовать повышению эмпатии, уважению и поддержке среди учеников», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Иванов.

До этого сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге состоится вручение народной премии города за милосердие и душевную щедрость «Золотой пеликан – 2024». Руководитель дирекции премии Алексей Матвеев рассказал, что награды будут вручены по 13 номинациям, включая такие, как «Педагогика», «Социальное служение», «Творческие индустрии» и т. д.

«В этом году их тринадцать, они охватывают все направления деятельности – профессиональной и общественной. Наши номинанты, кроме своей основной работы, находят время и силы на то, чтобы делать нечто большее, чем предполагает их профессия», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Матвеев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о борьбе с травлей в школах.

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#психолог
#награды
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#школа
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#общество
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Скончался генконсул РФ в Гюмри Руслан Кандауров
08 ноября 2024, 18:59

Фото: iStock/inga

8 ноября ушел из жизни генеральный консул РФ в Гюмри Руслан Кандауров. Об этом сообщило российское посольство в Армении.
«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Кандаурову было 63 года. Он был на дипломатической службе с 1996 года. Работал в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2006 по 2010 год руководил представительством МИД России в Майкопе. В 2010-2016 годах был советником посольства России в Израиле. Должность генконсула России в Гюмри он занимал с декабря 2020 года.

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#telegram
#продюсер
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Финал чемпионата «Профессионалы» состоится в Петербурге
08 ноября 2024, 18:45

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Санкт-Петербурге с 26 по 30 ноября состоится финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Мероприятие пройдет в очном формате на семи распределенных площадках по 55 компетенциям для студентов колледжей и 20 юниорским компетенциям для школьников от 14 лет.

В церемонии открытия примут участие делегации из всех субъектов РФ и не менее 20 стран, а также представители делового и экспертного сообщества. В министерстве призвали организовать подготовку команд и обеспечить их участие в соревновательной программе чемпионата и обеспечить взаимодействие с предприятиями региона для их участия.

Участники должны будут продемонстрировать лучшие практики корпоративного обучения, представить программы профориентации и модели взаимодействия бизнеса и образования.

Информацию о составе делегации региона необходимо направить в срок до 11 ноября 2024 года. Делегациям-участникам деловой программы нужно зарегистрироваться.

Участники соревновательной должны зарегистрироваться через регионального оператора при взаимодействии с федеральным оператором.

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#традиции
#рф
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Автоэксперт Сажин призвал не пускать за руль граждан младше 18 лет
08 ноября 2024, 18:40

Фото: iStock/humonia

Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что людям младше 18 лет нельзя выдавать права на вождение машины.
«Я считаю, что пускать их за руль раньше 18 лет нельзя. Сейчас в ПДД это прописано, но хотелось бы, чтобы у молодежи «сквозняк в голове» прошел, чтобы они начали ценить жизнь. Пока этого нет, на дорогах происходят трагедии, и многие молодые люди просто не понимают, чем это может обернуться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

До этого в Кузбассе произошла массовая авария с участием 19 автомобилей.

«Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров общественным транспортом. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — приводит «Сiбдепо» сообщение прокуратуры Кузбасса.

Ранее сообщалось, что профилактическое мероприятие «Ребёнок в машине», направленное на обеспечение безопасности маленьких пассажиров, провели на территории Павлово-Посадского городского округа Московской области.

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ВЦИОМ: 79,4% россиян доверяют президенту Путину
08 ноября 2024, 18:24

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Большинство опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину (79,4%), при этом 76,5% одобряют его работу на посту главы государства. Такие данные приводит ВЦИОМ.
Так, Путину доверяют 79,4% опрошенных, при этом 16,5% не доверяют президенту. А вот главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 60,8% респондентов и 19,2% — не доверяют.

76,5% опрошенных россиян одобряют работу российского лидера, а 14,6% — не одобряют.

На сегодняшний день на выборах в Госдуму 38,2% респондентов проголосовали бы за «Единую Россию», 9,7% отдали бы голос за КПРФ, а 9,4% — за ЛДПР. 6,1% россиян выбрали бы партию «Новые люди», а 4,2% — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

При этом 11,8% заявили, что не стали бы принимать участие в выборах.

Опрос проводился 3 ноября. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

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Экономист Солнцев раскрыл «подводные камни» работы на маркетплейсах
Экономист Солнцев предупредил о высокой конкуренции на маркетплейсах
08 ноября 2024, 18:19

Фото: iStock/vittaya25

Кандидат экономических наук, председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев заявил, что при работе на маркетплейсах предпринимателю надо учитывать высокую конкуренцию, в связи с чем необходимо более тщательно и регулярно следить за представление своего товара.
«Одна из явных выгод маркетплейсов — возможность избежать затрат на аренду офиса, склада или шоурума. Но отсутствие этих затрат не гарантирует автоматического успеха. Даже при минимальных расходах на физическое присутствие приходится вкладываться в управление видимостью товара на платформе, чтобы поддерживать конкурентоспособность», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Солнцев.

Также надо учитывать, что товары на маркетплейсах проходят несколько этапов проверки качества прежде, чем их увидит потенциальный покупатель. Предпринимателям, работающих на таких площадках, рекомендуется постоянно проводить аналитику и адаптировать стратегии работы под меняющиеся реалии.

До этого директор по маркетингу пищевого производства Mr.Food Диля Хасанова раскрыла способы сэкономить на продуктах, среди которых обозначила покупку готовых семейных блюд.

«Сегодня наиболее актуальным трендом является приобретение семейных упаковок. Этот формат выгоднее, чем покупка нескольких мелких упаковок, благодаря экономии на упаковочных материалах, обечайках, контейнерах. Кроме того, многие партнёры предлагают комбо-наборы, включающие горячее блюдо и салат, что позволяет сэкономить до 20-30 рублей», — пояснила в беседе с Газета.ру Хасанова.

Ещё одним методом экономии является покупка товаров со скидкой в конце срока их реализации.

Ранее сообщалось, что компания Ozon начала доставку покупателям первых товаров из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск Московской области.

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#покупки
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Глава Щёлкова Булгаков провёл выездную администрацию на местном предприятии
08 ноября 2024, 18:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков и прокурор муниципалитета Денис Зайцев провели выездную администрацию на предприятии «Опытный завод №31». Жители задали много вопросов на разные темы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Так, Дину Дмитриевну волновало отопление на Космодемьянской, 23. Сейчас филиал «Теплоресурса» и УК «Авангард Восток» перенастраивают элеватор для улучшения подачи ресурса. Идёт также замена участка трубы. Это позволит без сбоев пройти зимний период. Ирина Сергеевна обратилась с вопросом по поводу дороги по улице Свирской, которая не обновлялась с 2016 года. Проводили ямочный ремонт, но пришло время полной замены. Включили дорогу в план на 2025 год», – рассказал Булгаков.
Надежда Афанасьевна тоже обратила внимание на тему дорог. Улица Свердлова будет отремонтирована в следующем году. Также там идёт тротуар к новому детскому саду на Школьной. Его обустройство запланировано на будущий год.

Жительница дома №18 по улице Радиоцентра обратилась с просьбой к УК отремонтировать входную группу в подъезде. На выездной администрации пришли к выводу, что работы правильнее провести весной. А вот частичная замена кровли по улице Металлоконструкций будет выполнена до конца ноября.

Задали жители и вопрос о подтоплении у дома №25 в 1-м Советском переулке. Там решено сделать летом колодец и дренажную систему.

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#предприятие
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