Военно-патриотический диктант проведут в центре «Авангард» 18 ноября

Фото: сайт https://diktant.znanierussia.ru/
18 ноября состоится III Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант 2024». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».
«Акция проходит при поддержке Минобороны. Цели проведения диктанта – популяризация военно-патриотического воспитания граждан, сохранение культурного разнообразия, наследия и истории многонационального народа России. Принять участие в диктанте может каждый россиянин в возрасте от 14 лет. Вопросы составляют эксперты на основе исторических фактов, документов, биографий известных людей, литературных, художественных и музыкальных произведений, связанных с военной тематикой», – отметили в пресс-службеЗа 2022 и 2023 годы совместно с Российским обществом «Знание» к участию в диктанте удалось привлечь более 363 тыс. жителей. Для проведения акции было организовано более 602 площадок. Проект охватил все 89 регионов страны.
Диктант пройдёт по адресу: Москва, Суворовская площадь, Центральный академический театр Российской Армии.
Акция начнётся 18 ноября в 10:00.
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Лора Луганская