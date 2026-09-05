Депутат назвал категории пенсионеров, которым повысят выплаты до конца года
В предстоящие месяцы ряд категорий российских пенсионеров ожидает увеличение выплат. Об изменениях в законодательстве и порядке начислений рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).
Самым масштабным повышением, по словам парламентария, станет индексация выплат бывшим военнослужащим и приравненным к ним лицам, которую запланировали на 1 октября, пишет RT. Размер пенсий увеличится вслед за ростом денежного довольствия действующих военнослужащих. В проекте бюджета заложили коэффициент повышения в четыре процента, однако, как уточнил депутат, итоговый процент еще могут скорректировать. Индексация затронет бывших военных, а также сотрудников Министерства внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, противопожарной службы и таможенных органов.
Говырин напомнил, что прибавки к страховым пенсиям продолжают назначаться и по индивидуальным основаниям. В частности, автоматическому перерасчету подлежат выплаты:
- При достижении 80 лет или установлении первой группы инвалидности: фиксированная выплата удваивается, а также дополнительно начисляется 1413,86 рубля на уход.
- За иждивенцев: за каждого нетрудоспособного члена семьи добавляется 3194,90 рубля. Учитываются не более трех человек.
- За северный стаж: при выработке 15 лет на Крайнем Севере (или 20 лет в приравненных местностях) фиксированная выплата увеличивается на 50% и 30% соответственно.
Кроме того, Говырин разъяснил нюансы для работающих пенсионеров: после увольнения они получат страховую пенсию с учетом всех пропущенных за период работы индексаций (с 2016 по 2024 год). Родители, воспитавшие пятерых и более детей, могут оформить перерасчет за период ухода за пятым и последующими детьми (до достижения ими полутора лет). Увеличение суммы также возможно после предоставления в ПФР ранее неучтенных сведений о стаже.
Завершающее в этом году изменение коснется узких категорий специалистов. С 1 ноября пересчитают специальные доплаты к пенсиям бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.