Депутат назвал категории пенсионеров, которым повысят выплаты до конца года

05 сентября 2026, 19:19

Депутат Говырин: некоторых пенсионеров ждет прибавка в выплатах до конца года

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В предстоящие месяцы ряд категорий российских пенсионеров ожидает увеличение выплат. Об изменениях в законодательстве и порядке начислений рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).





Самым масштабным повышением, по словам парламентария, станет индексация выплат бывшим военнослужащим и приравненным к ним лицам, которую запланировали на 1 октября, пишет RT. Размер пенсий увеличится вслед за ростом денежного довольствия действующих военнослужащих. В проекте бюджета заложили коэффициент повышения в четыре процента, однако, как уточнил депутат, итоговый процент еще могут скорректировать. Индексация затронет бывших военных, а также сотрудников Министерства внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, противопожарной службы и таможенных органов.



Говырин напомнил, что прибавки к страховым пенсиям продолжают назначаться и по индивидуальным основаниям. В частности, автоматическому перерасчету подлежат выплаты:



