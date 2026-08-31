Общественник Курбаков высказался против увеличения срока выплаты алиментов

31 августа 2026, 20:01

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В России не стоит увеличивать срок выплаты алиментов. Такое мнение выразил общественный деятель, председатель МОО «Отцы рядом» Иван Курбаков.





Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает продление срока выплаты алиментов детям до 23 лет, которые по очной форме в колледжах или вузах.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Курбаков отметил, что подобная инициатива негативно повлияет на отношения между детьми и семейные ценности.





«Во-первых, это подрывает самостоятельность нашего общества, во-вторых, это уже юридическое принуждение, государственное, административное, а впоследствии уголовное принуждение для родителей, законных представителей. Это не социальная добровольческая помощь, поддержка, а это именно уже принуждение», — уверен эксперт.