Общественник Курбаков высказался против увеличения срока выплаты алиментов
В России не стоит увеличивать срок выплаты алиментов. Такое мнение выразил общественный деятель, председатель МОО «Отцы рядом» Иван Курбаков.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает продление срока выплаты алиментов детям до 23 лет, которые по очной форме в колледжах или вузах.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Курбаков отметил, что подобная инициатива негативно повлияет на отношения между детьми и семейные ценности.
«Во-первых, это подрывает самостоятельность нашего общества, во-вторых, это уже юридическое принуждение, государственное, административное, а впоследствии уголовное принуждение для родителей, законных представителей. Это не социальная добровольческая помощь, поддержка, а это именно уже принуждение», — уверен эксперт.
По его словам, молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет являются уже взрослыми людьми. Принятие такого закона может стать инструментом давления на ребёнка, который в этой ситуации окажется взыскателем, так как он обладает полной дееспособностью и оба родителя обязаны участвовать в оплате его обучения, заключил Курбаков.