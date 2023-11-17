Депутат Нилов назвал дублирование идею создания горячей линии для релокантов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что идея создать в РФ бесплатную горячую линию для релокантов, желающих вернуться в страну, неплохая, однако она является повтором уже имеющихся инструментов.