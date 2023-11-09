Депутат Нилов призвал дать свободу в использовании маткапитала

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Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов заявил о необходимости предоставить семью свободу в использовании средств материнского капитала.
«Надо предоставить семьям максимальную свободу в использовании маткапитала. Наказывайте тех, кто будет его использовать не в интересах семьи и детей, но не ограничивайте возможности применения всех остальных. Тем более, что семью родителям прежде всего надо кормить. Если они говорят: «Дайте нам потратить средства, чтобы у нас была своя еда, качественная, да ещё и с использованием трудовоспитания на нашем участке», я за», — прокомментировал вопрос в беседе с RT Нилов.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разрешить тратить средства материнского капитала на фермерское хозяйство.
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