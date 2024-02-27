Депутат Останина предложила закрыть фитнес-клуб, который выгнал кормящую мать на улицу

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В Госдуму планирует внести законопроекты по защите и поддержке матерей с детьми. В частности, предлагается ввести штрафы за запрет на вскармливание грудью в общественных местах.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала «Радио 1», что в России уже есть мера, согласно которой во всех общественных местах должны быть установлены кабинки комнаты для кормления грудью. Однако не все это правило соблюдают, поэтому парламентарии хотят ввести штрафы в этой области.
Напомним, накануне в столичном фитнес-клубе посетительница пожаловалась сотрудникам на девушку, которая в раздевалке кормила грудью засыпающего сына. Утверждается, что после этого администратор клуба выпроводила родительницу.
Нина Останина заявила, что этот инцидент показал, как в обществе относятся к мамам. По её словам, на месте администратора нужно было принести извинения женщине с ребёнком и закрыть фитнес-клуб.
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«Мы приняли закон, который действует, с тем, чтобы во всех общественных местах – на вокзалах, в аэропортах и кафе – отводились либо специальные комнаты, либо отдельные места, где женщина могла перепеленать ребёнка, и где можно было бы чувствовать себя комфортно. Ну а для тех, кто не хочет этого делать – административный штраф», — сказала Останина.
Нина Останина заявила, что этот инцидент показал, как в обществе относятся к мамам. По её словам, на месте администратора нужно было принести извинения женщине с ребёнком и закрыть фитнес-клуб.
«Человека не заставишь быть человеком. В фитнес-клубе, где произошёл этот скандал, поставил под вопрос элементарное человеческое отношение, когда менеджер в грубой форме выставляет человека за дверь. На месте этого руководителя нужно принести извинение, до конца года сделать бесплатный абонемент, а я, как честный администратор, закрыла бы этот фитнес-клуб, чтобы другим не повадно было», — заключила парламентарий.Читайте также:
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Екатерина Шмакова