Вал антиженских настроений: Депутат Останина призвала защитить россиянок

Фракция «Новые люди» разрабатывает законопроект об оскорблении чувств женщин. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, отметив, что идея возникла после предложений ввести налог на бездетность и запретить высшее образование женщинам для повышения рождаемости.