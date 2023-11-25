Депутаты предлагают сократить рабочий день матерям двух и более детей

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Сократить рабочий день на час в неделю матерям двух и более детей предлагает ЛДПР.
В телеграм-канале фракции указано, что соответствующий законопроект направлен в правительство.
Авторы предлагают распространить данную норму на матерей двух и более детей до 18 лет. А зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе.
Ранее в Госдуме предложили открывать детские сады при вузах, чтобы россиянки начинали рожать детей как можно раньше.
С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который обратился с просьбой рассмотреть предложение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
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Авторы предлагают распространить данную норму на матерей двух и более детей до 18 лет. А зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе.
«Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс. Это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами», - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Данная мера призвана сделать жизнь матерей удобнее.
Ранее в Госдуме предложили открывать детские сады при вузах, чтобы россиянки начинали рожать детей как можно раньше.
С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который обратился с просьбой рассмотреть предложение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
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Мария Фирсова