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В Госдуме предложили открывать детские сады при вузах, чтобы россиянки начинали рожать детей как можно раньше.
С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который обратился с просьбой рассмотреть предложение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
Нилов в своём обращении отмечает, что студентки могут отказываться от рождения детей, поскольку воспитание ребёнка сложно сочетать с обучением. Однако решением этой проблемы может стать открытие яслей и детских садов при вузах, чтобы студентки могли отправлять туда детей и спокойно идти на учёбу.
По словам депутата, такая мера позволит повысить рождаемость в стране и будет стимулировать молодёжь рожать как можно раньше, при этом без отрыва от учебного процесса.
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Нилов в своём обращении отмечает, что студентки могут отказываться от рождения детей, поскольку воспитание ребёнка сложно сочетать с обучением. Однако решением этой проблемы может стать открытие яслей и детских садов при вузах, чтобы студентки могли отправлять туда детей и спокойно идти на учёбу.
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Анастасия Чинкова