Деревянную дверь, спасшую Розу из «Титаника», продали на аукционе

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На аукционе продали деревянную дверь из фильма «Титаник», на которую не поместился персонаж Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает британская газета Guardian.
Как отмечает издание, реквизит был продан за 718 тысяч долларов.
Теперь купивший ту дверь сможет самостоятельно проверить, хватило бы на ней места для двоих или нет.
Ранее сообщалось, что на аукционе в Монтевидео продали последнее письмо одного из пассажиров «Титаника» — уругвайца Рамона Артагавейтия Гомеса. За него отдали 12 тысяч долларов. Письмо было написано от руки на трёх страницах. К нему прилагалась фотография самого мужчины. Аукционисты Zorrilla рассказали, что оно было отправлено за два дня до трагедии.
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Теперь купивший ту дверь сможет самостоятельно проверить, хватило бы на ней места для двоих или нет.
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Анастасия Чинкова