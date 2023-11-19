Шляпу Наполеона продали на аукционе во Франции за рекордные €1,9 млн

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Двууголка с кокардой, которую носил император Франции Наполеон I Бонапарт, продалась в провинции Фонтенбло за рекордные 1,9 миллиона евро, передали в аукционном доме Osenat.
Уточняется, что в именно этом головном уборе французский император сбежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году. Сама шляпа выполнена из черного фетра шириной 475 сантиметров датируется примерно в 1810 году.
Торги начались от 600 до 800 евро. Это мировой рекорд для шляпы Наполеона I, отмечается в публикации аукционного дома.
Ранее сообщали, что в Санкт-Петербурге на аукцион выставят пиджак бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Начальная стоимость начинается с 200 тысяч рублей.
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Торги начались от 600 до 800 евро. Это мировой рекорд для шляпы Наполеона I, отмечается в публикации аукционного дома.
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Дана Игумнова