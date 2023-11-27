«ДеТВора» из Волоколамска стала лучшим школьным телевидением Подмосковья

Ученики Волоколамской школы №3 рассказали, как создали своё телевидение под названием «ДеТВора». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Работу школьного телевидения начала организовывать советник директора по воспитанию Юлия Юртова. Ребята с энтузиазмом откликнулись на эту идею, и за первый год работы добились звания лучшего школьного телевидения в Московской области.
В прошлом году «ДеТВора» приняла участие в медиабитве школьных пабликов и получила диплом победителя в одной из номинаций.
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«Меня на школьное телевидение привёл одноклассник. Мне понравилось, и я стала работать. Мне нравится общаться с людьми и делать что-то полезное для общества», – рассказала семиклассница Маргарита Тимченко.
«Для этого нужно было в течение семи дней выкладывать интервью, репортажи, статьи, подкасты и другое. Среди работ «ДеТВоры» был репортаж, посвящённый Дню Победы. Его ребята сделали вместе с одной из школ острова Шикотан Сахалинской области», – поделилась Юртова.Школьное телевидение уже не раз выходило на связь с другими школами в разных регионах России. Ребята выпускают ролики к праздникам, транслируют новости учебного заведения. Они проводили интервью с космонавтами, сотрудниками администрации Волоколамского городского округа и другими интересными людьми. Школьники планируют продолжать деятельность, как минимум, до окончания своего обучения.
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Лора Луганская