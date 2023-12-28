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Детёныш панды из Московского зоопарка начал знакомиться с игрушками

28 декабря 2023, 16:59
Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

Детёныш большой панды из Московского зоопарка начал знакомиться с игрушками, об этом сообщила генеральный директор заведения Светлана Акулова в своём Telegram-канале.
Напомним, в августе 2023 года в России впервые появился на свет детёныш большой панды. Родители девочки — Жуи и Диндин – приехали из Китая в Москву в 2019 году. Родителей малышки передали в Москву в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.
«Малышка начинает изучать игрушки... каждый день что-то новое… мама отпускает из-под опеки на доли секунд», — написала Акулова.


Ранее она также сообщала, что, по словам ветеринаров, детёныш развивается хорошо, в соответствии с возрастом.

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#московский зоопарк
#детёныш
#игрушки
#животное
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В России снизилось число просрочек по ипотеке
28 декабря 2023, 18:06

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

В пресс-службе Центробанка РФ сообщили о снижении числа просрочек по ипотеке за десять месяцев 2023 года.
«Под действием макропруденциальных мер постепенно сокращается доля ипотеки с LTV 80 . Но в абсолютном выражении объёмы выдач такой ипотеки остаются высокими. Ипотека с небольшим первоначальным взносом характеризуется повышенным уровнем риска. Для сокращения выдач рискованной ипотеки Банк РФ с 1 марта 2024 года дополнительно повысит надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН», — добавили в беседе с Газета.ру в пресс-службе регулятора.

Там также добавили, что в будущем может ожидаться снижение количества выдач рискованной ипотеки.

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#банк
#ипотека
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#цб
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На Украине вынесли приговор запорожцу за отказ воевать за ВСУ из-за отца в России
ТСН: запорожца приговорили к трем годам тюрьмы за отказ воевать за ВСУ
28 декабря 2023, 17:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Тернопольский суд вынес приговор жителю Запорожской области за его отказ принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Уточняется, что мужчина осужден к трем годам лишения свободы. В мае текущего года запорожец прошел медицинскую комиссию при военкомате, по результатам которой, его признали годным к прохождению военной службы. Однако после получения повестки, мужчина в комиссариат не явился.

Свой отказ от прохождения службы в рядах ВСУ попадающий под призыв объяснил тем, что в России проживает его отец, и он переживает за его безопасность.

На суде мужчина подтвердил, что знал о том, что годен к прохождению службы, и не являлся по повестке умышленно.

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#всу
#сво
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Психолог Гришина раскрыла, как не прогадать с подарком подростку
Психолог Гришина рекомендовала ориентироваться на желания подростка
28 декабря 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya

Психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании Ирина Гришина рекомендовала при выборе новогоднего подарка подростку ориентироваться, в первую очередь, на пожелания самого человека.
«Часто бывает так, что родителю кажется, что он знает лучше, что нужно его ребёнку. Но, думая так, родитель продолжает относиться к нему именно как к ребенку, а не подростку. Когда дети маленькие, их легко обрадовать, и подарок от взрослого часто может быть лучше того, что ребенок пожелает себе сам. Но если так поступить с подростком, он воспримет это как игнорирование его собственного мнения», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Гришина.

Кроме этого, совместно с подростком можно определить сам бюджет его подарка.

По словам специалиста, нематериальный подарок может запомниться подростку намного больше материального.

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#подарки
#психолог
#подросток
#новый год
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Мотоклуб «Ночные Волки» пригласил на детскую новогоднюю ёлку
28 декабря 2023, 17:50

Фото: Istockphoto / goodmoments, пресс-служба мотоклуба

С 3 по 18 января 2024 года в байк-центре мотоклуба «Ночные Волки» пройдут детские новогодние ёлки. Перед зрителями вновь оживёт волшебный мир сказки, сообщили в пресс-службе мотоклуба.
«С 2003 года «Ночные Волки» при участии талантливых друзей и единомышленников создаёт неповторимое зимнее представление для детей. Движущиеся диковинные декорации и уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и рискованные трюки, красочные спецэффекты и любимые герои русских сказок – всё это в новогодней сказочной истории от «Ночных Волков», – говорится в сообщении.
Ёлки в байк-центре – красочное действо с оригинальным музыкальным сопровождением, красивыми текстами и стихами в форме русской народной сказки, в которой по сюжету зло бросает вызов миру. Однако добрые силы, объединившись, дают отпор злодеям. Из уст героев дети учатся добру, дружбе, готовности прийти на помощь ближнему, смелости и любви к Родине.



Наряду с живыми актёрами в спектаклях задействовано огромное количество сказочной техники. Технические объекты буквально оживают на площадке: выражают эмоции, разговаривают, взмывают ввысь, дышат, извергают языки пламени.

Каждый год новогодние ёлки в байк-Центре посещают более 10 тыс детей не только из Москвы и Подмосковья, но и из других городов.

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#ёлки
#дети
#новый год
#праздник
#мотоцикл
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Названа причина госпитализации Боярского
Театр: Боярский проходит плановое обследование в больнице, его выпишут сегодня
28 декабря 2023, 17:47

Фото: iStock/sudok1

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в настоящее время проходит в больнице плановое обследование. Об этом РИА Новости сообщили в Театре имени Ленсовета.
По данным источника, уже сегодня артист отправится домой.

Ранее сообщалось, что российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Врачи решили поместить пациента в стационар. Его состояние оценивалось средней степенью тяжести.

Напомним, это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц. Прежде он обратился за медицинской помощью 27 ноября. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь боролись реаниматологи. В начале текущего месяца Боярского выписали из Мариинской больницы.

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#стационар
#артист
#санкт-петербург
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Экс-глава «Локомотива» Смородская раскрыла, почему «Краснодар» не станет лидером
Экс-глава «Локомотива» Смородская: Команде может не хватить опыта
28 декабря 2023, 17:35

Фото: istockphoto.com/FOTOKITA

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о том, что «Краснодар» не сможет стать лидером РПЛ по причине нехватки достаточного опыта.
«Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице даёт какие-то преференции «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а «Зенит» прекрасно умеет догонять. Команда Ивича уже теряла солидное преимущество по ходу сезона, такая ситуация может повториться», — пояснила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Ранее бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин выразил уверенность в чемпионстве «Зенита» в чемпионской гонке в РПЛ. Он пояснил, что победу «Зенит» может обеспечить себе благодаря наличию большего числа ресурсов, в то время как «Краснодар», по его мнению, психологически просто не готов к чемпионской гонке.

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#спорт
#президент
#лидерство
#рпл
#краснодар
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Вице-премьер Хуснуллин отметил успехи Подмосковья в жилищном строительстве
28 декабря 2023, 17:34

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

Вице-премьер Марат Хуснуллин поблагодарил власти Московской области за высокие показатели в строительстве нового жилья. Он провёл последнее в этом году заседание штаба Правительственной комиссии по региональному развитию, на котором подвели итоги жилищного строительства.
«Воронежская, Калининградская, Московская области, а также Севастополь и Москва стабильно строят жилье. Отличная работа, спасибо», – сказал зампред правительства России.
По его оценке, этот год завершается успешно, несмотря на санкционное давление и другие сложности.
«Благодаря постоянной поддержке и контролю со стороны президента, оперативной работе и системным решениям правительства, конструктивному взаимодействию с администрацией президента, с Федеральным Собранием, работе с руководителями регионов, строительная отрасль продолжает активный рост, и в этом году нам удалось достигнуть лучших результатов за всю историю страны», – подчеркнул Хуснуллин.
Он напомнил, что плановая цель – до 2030 года строить в стране 0,82 кв м на человека. Однако уже по предварительным итогам этого года некоторые регионы превысят показатель более 2 «квадрата» на человека.
«Это Новосибирская, Калужская области, Чечня, Республика Адыгея, Карачаево-Черкессия и Ленинградская область. Отличную работу показывает Тюменская область. Там самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения, из года в год системно вводят жильё», – добавил Марат Хуснуллин.
А Татарстан в этом году, по его словам, достиг небывалой планки – 3,4 млн кв м.

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#строительство
#жильё
#правительство
#московская область
#подмосковье
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Финские профсоюзы объявили о массовой двухдневной забастовке
HS: забастовка в Финляндии остановит работу нескольких крупных заводов
28 декабря 2023, 17:24

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Финляндии состоятся массовые двухдневные забастовки в промышленных районах Килпилахти и Коккола, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Отмечается, что забастовки состоятся в следующем году 1 и 2 февраля. В указанных промышленных районах, где пройдут протесты, работают порядка 7 тысяч человек.

Уточняется, что причина недовольств заключается в реформах правительства. Работники выражают протест против ограничений на политические забастовки и намерены выстроить с правительством диалог, способствующий нахождению компромисса.

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом.

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#финляндия
#завод
#протесты
#люди
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В Подмосковье перевыполнили план газификации по Губернаторской программе
28 декабря 2023, 17:19

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты Мособлгаза газифицировали в уходящем году в Подмосковье 70 населённых пунктов по Губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2023 года». Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Планировалось газифицировать 60 населённых пунктов, однако план удалось перевыполнить на 15%. Это позволит дополнительно подключить к газу дома 1 тыс человек. Голубое топливо получат 10 тысяч жителей Подмосковья.
«В преддверии нового года произошло радостное событие для жителей деревни Михёлево Павлово-Посадского городского округа. Мы подключили населённый пункт к централизованному газоснабжению. Для этого построили 7 км новых газопроводов, чтобы обеспечить теплом более 200 домов», – сказал гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов.
В Минэнерго напомнили, что жители населённых пунктов, вошедших в Губернаторскую программу, смогут бесплатно подвести газ до границ участков домов, зарегистрированных по программе социальной газификации. Чтобы включить населённый пункт в программу, необходимо обратиться в региональное Минэнерго. Для участия в программе в населённом пункте должно быть прописано не менее 30 жителей, а предельный лимит капитальных затрат по программе на одного жителя не должен превышать 450 тыс рублей.

Всего в области реализуют три программы газификации. Это Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», предусматривающая новую газификацию населённых пунктов; президентский проект «Социальная газификация», в рамках которого бесплатно подводят газ до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населённых пунктах, а также совместная с Газпромом программа по развитию газификации Подмосковья до 2025 года. Она предполагает строительство межпоселковых газопроводов и увеличение пропускной способности газораспределительных станций.

По данным подмосковного Минэнерго, Московская область – регион-лидер по уровню и темпам строительства газопроводов. За 10 лет уровень газификации в регионе вырос с 70% до более чем 98%.

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