Детёныш панды из Московского зоопарка начал знакомиться с игрушками

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Детёныш большой панды из Московского зоопарка начал знакомиться с игрушками, об этом сообщила генеральный директор заведения Светлана Акулова в своём Telegram-канале.
Напомним, в августе 2023 года в России впервые появился на свет детёныш большой панды. Родители девочки — Жуи и Диндин – приехали из Китая в Москву в 2019 году. Родителей малышки передали в Москву в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.
Ранее она также сообщала, что, по словам ветеринаров, детёныш развивается хорошо, в соответствии с возрастом.
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«Малышка начинает изучать игрушки... каждый день что-то новое… мама отпускает из-под опеки на доли секунд», — написала Акулова.
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Евгения Парфентьева