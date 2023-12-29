Директор петербургского магазина публично извинился за включение песни Сердючки

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В торговой сети «Галмарт» проводится проверка после инцидента в одном из магазинов франшизы, где по трансляции на весь торговый зал прозвучала оскорбительная песня Верки Сердючки. Директор кластера Александр Иваненко принёс публичные извинения за происшедшее.
Не остались в стороне и правоохранители, инициировавшие проверку и осмотр магазина. Администрация торговой сети объяснила происшедшее сбоем во время перезагрузки музыкального сервера. В официальном телеграм-канале компании «Галмарт» опубликовано видеообращение директора кластера Александра Иваненко, в котором он приносит извинения всем тем, кого оскорбила данная ситуация, а также благодарит за оперативную реакцию покупателей и сотрудников магазина, которые оперативно прекратили трансляцию унизительного для патриотов России трека.
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