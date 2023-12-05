Осудившая СВО певица Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Осудившая СВО Украинская певица Вера Брежнева потеряла свой последний бизнес на территории России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, она перестала быть совладелицей бутика женской одежды Myseasons в Санкт-Петербурге. Теперь единоправной хозяйкой бизнеса стала дизайнер Ханна Хмелева.
Девушки договорились, что Брежнева будет раскручивать и продвигать бутик, а Хмелева заниматься всеми остальными делами магазина. Но, по словам дизайнера, после начала спецоперации на Украине она перестала заниматься развитием бутика не сделала ничего для их общего дела. Помимо того, ООО Брежневой закрыли за долги.
Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* запретил россиянам слушать свой новый альбом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак