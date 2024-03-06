Весной 2024 года внутренний туризм в России вырос на 25% — Ostrovok.ru

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По данным сервиса, которые привела специалист, самые высокие темпы роста бронирований зафиксированы в Зеленоградске Калининградской области — на 75%. В Пскове число предварительных заказов на жильё возросло на 60%, в Геленджике, Туле и Мурманске — более чем в полтора раза, в Москве и Нижнем Новгороде — на 38%, в Казани — на 32%.
Средняя стоимость забронированной ночи на весну 2024 года в российских отелях и апартаментах составила 4 850 рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Тогда этот показатель 4 100 рублей. Рост цен на проживание наблюдается практически по всем направлениям. Небольшое снижение стоимости бронирования наблюдается только в Новороссийске (на 3%) и в Махачкале (на 2,5%).
Больше всего цена бронирования одной ночи в отеле выросла за год в Сочи — на 26%. В Москве относительно прошлого года подорожание составило 23%. Далее следуют Казань (+19%), Екатеринбург (+16%) и Ярославль (+15%).
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