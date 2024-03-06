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Весной 2024 года внутренний туризм в России вырос на 25% — Ostrovok.ru

06 марта 2024, 14:33
Фото: istockphoto/nantonov

Фото: istockphoto/nantonov

В России в последнее время наблюдается заметный рост внутреннего туризма. На фоне увеличивающихся транспортных расходов, не слишком благоприятной международной обстановки и возрастающего интереса к истории и этнографии родной страны, люди всё чаще выбирают поездки в российские города и регионы.
Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru Дарья Кочеткова. Об этом говорят всё возрастающие темпы бронирований гостиничных номеров в отелях российских городов, уточнила она. Так, на 1 марта текущего года российские туристы самостоятельно забронировали на весну на 25% номеров и апартаментов, чем годом ранее.

По данным сервиса, которые привела специалист, самые высокие темпы роста бронирований зафиксированы в Зеленоградске Калининградской области — на 75%. В Пскове число предварительных заказов на жильё возросло на 60%, в Геленджике, Туле и Мурманске — более чем в полтора раза, в Москве и Нижнем Новгороде — на 38%, в Казани — на 32%.


В ТОП-10 популярных российских туристических направлений входят входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок (в окрестностях Сочи), Иркутск, Ярославль и Екатеринбург.

Средняя стоимость забронированной ночи на весну 2024 года в российских отелях и апартаментах составила 4 850 рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Тогда этот показатель 4 100 рублей. Рост цен на проживание наблюдается практически по всем направлениям. Небольшое снижение стоимости бронирования наблюдается только в Новороссийске (на 3%) и в Махачкале (на 2,5%).

Больше всего цена бронирования одной ночи в отеле выросла за год в Сочи — на 26%. В Москве относительно прошлого года подорожание составило 23%. Далее следуют Казань (+19%), Екатеринбург (+16%) и Ярославль (+15%).

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Минобороны подтвердило уничтожение третьего танка Abrams на Украине
Российские танкисты прямым попаданием уничтожили третий Abrams на Украине
06 марта 2024, 15:30

Фото: iStock/cla78

Стало известно о третьем уничтоженном американском танке Abrams в зоне специальной военной операции на Украине.
Изначально информацию об этом опубликовало агентство РИА Новости 6 марта. Отмечалось, что Бронемашину уничтожил с первого выстрела в ходе танковой дуэли экипаж российского Т-72Б3.

Вскоре Министерство обороны подтвердило эту информацию в своей ежедневной сводке. Кроме того, были опубликованы кадры попадания по американскому танку.



Таким образом, это уже третий Abrams, чье уничтожение в зоне СВО было официально и документально подтверждено.

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Путин сегодня примет главу МАГАТЭ в Сочи
Песков: Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи
06 марта 2024, 15:26

Фото: iStock/Eugene03

Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи. Глава государства проведет рабочую встречу с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи 5 марта. Сегодня для него запланирована встреча с президентом России, на которой будут обсуждаться вопросы взаимодействия в сфере охраны объектов атомной энергетики.

Одной из ключевых тем является ситуация с Запорожской АЭС. Физическая защита станции, уничтоженная при отступлении военнослужащих Украины, была полностью восстановлена российскими специалистами. Над хранилищем отработавшего ядерного топлива создали специальный защитный навес, который предотвратит риск аварии для сотрудников и мирного населения, проживающего на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Все технологические процессы на станции сейчас находятся под контролем опытных российских специалистов.

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет 6 энергоблоков. В настоящее время один энергоблок — четвертый — находится в режиме «горячего останова», что может быть небезопасно в перспективе. Ранее Россия и МАГАТЭ договорились о консультациях по Запорожской АЭС.


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#сочи
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Стало известно о «сюрпризах», которые могут готовить ВСУ для России
Эксперт Коротченко: сюрпризами от ВСУ могут стать удары дальнобойными ракетами
06 марта 2024, 15:13

Фото: iStock/rarrarorro

Заявление главы пресс-службы госдепа США Мэттью Миллера о «военных сюрпризах» для России могут означать возможные удары Украины дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации.
Такое мнение 6 марта в интервью РИА Новости высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, в ближайшее время Штаты могут передать Украине дополнительных средств поражения на дальние расстояния.

Коротченко также указал на то, что высказывания Вашингтона о «сюрпризах» со стороны Вооруженных сил Украины могут быть как формой поддержки и успокоения Украины, так и сигналом о продолжении террористической активности против России.

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#новости
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«Если Минфин найдет деньги»: экономисты оценили идею Госдумы повысить маткапитал до 1 млн
В Госдуму внесут законопроект о повышении маткапитала до ₽1 млн
06 марта 2024, 15:08

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий с 1 февраля 2025 года увеличить сумму материнского капитала до одного миллиона рублей на второго ребенка, об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
О том, поддержит ли правительство инициативу, и когда она будет реализована, рассказал «Радио 1» доктор экономических наук ИНИОН РАН Сергей Смирнов.

«Не все инициативы Госдумы находят подтверждение на уровне правительства. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы повысить материнский капитал, потому что мы знаем о ситуации, сложившейся на российском рынке жилья, образовательных и медицинских услуг. Растить детей стало дороже, чем это было в прошлом году», — заявил Смирнов.
Он также отметил, что подобного рода инициативы носят положительный характер, однако их реализация зависит от возможности бюджета.

«Материнский капитал – это забота федерального бюджета. Если Минфину удастся найти деньги на это, то решение об увеличении материнского капитала будет принято. При другом развитии событий, на мой взгляд более вероятном, материнский капитал будет индексироваться на уровне инфляции, то есть сильных скачков там происходить не будет», — объяснил эксперт.
Смирнов сообщил, что в том случае, если экономика пойдет в реальный рост, то тогда можно будет индексировать социальные выплаты темпами, опережающими инфляцию.

«В противном случае нужны будут какие-то структурные маневры. То есть если мы повышаем материнский капитал, то мы отказываемся от каких-то других расходов бюджета», — объяснил экономист.
Он добавил, что это уже не столько политический вопрос, сколько зависящий от органов исполнительной власти, которые должны все анализировать, оценивать и предлагать варианты решения проблем

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#материнский капитал
#социальные выплаты
#рф
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Военный эксперт рассказал о ситуации в зоне СВО
Военный эксперт Живов назвал наступление за Авдеевку приоритетом России
06 марта 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Leestat

Приоритетом Российской армии по-прежнему является продвижение за линию Авдеевки, где военные оттесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) к их последнему на данном участке серьезному укрепленному району — Славянску, Краматорску, Константиновке.
Такое мнение 6 марта высказал политолог и военный эксперт Алексей Живов в интервью изданию «Лента.ру». Эксперт охарактеризовал продвижение за линию Авдеевки как организованное и хорошо продуманное.

«Мы видим, что у нас сосредоточены значительные резервы, и, судя по развитию боевых действий, активно используется авиация для бомбардировок, включая бомбы с планирующим модулем ФАБ-250, 500 и 1500, что существенно способствует успеху наступательных операций», — пояснил Живов.
Он отметил, что после отступления ВСУ из Авдеевки динамика, которую российские военные смогли обрести, постепенно уменьшается, так как линия фронта начинает стабилизироваться, а противник перемещает свои резервы. Тем не менее, благодаря собранному наступательной группировкой потенциалу, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвигаться вперед, подчеркнул Живов.

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#всу
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В правительстве Воронежской области опровергли информацию о взрывах в регионе
06 марта 2024, 14:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

Руководитель управления пресс-службы правительства Воронежской области Андрей Цветков опроверг информацию о взрывах возле нефтехранилища.
«У нас была атака беспилотников утром, о чём были официальные сообщения. Больше ничего не было. Откуда информация такая — для меня загадка. Более того, официально пресс-служба правительства ничего ни о каких нефтехранилищах не сообщала», — цитирует RT Цветкова.

Там также уточнили, что, по информации одного источника, один из дронов упал утром, однако это произошло в 700 км от Воронежа. Поэтому информация о взрывах в регионе не является достоверной.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщил, что возле нефтехранилища под Воронежем прозвучал громкий взрыв.

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#взрыв
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#всу
#атака
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В Подмосковье проведут прямую линию по вопросам аттестации экскурсоводов
06 марта 2024, 14:41

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Прямую линию, посвящённую вопросам аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Московской области, проведёт 14 марта начальник управления контроля и аттестации в сфере туризма Министерства культуры и туризма региона Михаил Алексеев, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе прямой линии будут освещены вопросы о том, как подать заявление на аттестацию экскурсовода (гида) или гида-переводчика, а также как проходит квалификационный экзамен», — отмечается в сообщении.

Планируется затронуть и многие другие темы, связанные с этой сферой. Задать свой вопрос для прямой линии с Михаилом Алексеевым можно уже сейчас, авторизировавшись на портале госуслуг и перейдя по ссылке. Приём вопросов завершится 13 марта.

Прямая линия начнётся в полдень.

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#туризм
#прямая линия
#московская область
#подмосковье
#минкульттуризма мо
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Жителей Подмосковья предупредили об изменении структуры льда на водоемах
06 марта 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждают об изменении структуры льда на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В ходе обходных рейдом подмосковные спасатели предупреждали жителей об опасности выхода на лед из-за изменений его толщины.

«Наступила календарная весна. И как бы ни подмораживало ночью, днем все равно уже тепло, и снежный покров, а вместе с ним и лед, тают, обнажая землю и поверхность воды. Лед на крупных реках и водохранилищах еще достаточно толстый, но совершенно не прочный. Его пористая структура позволяет мелким крупинкам быстро таять, в результате чего на поверхности образуются лужи. Такой лед не ломается и не крошится, он мягкий, как каша, и ноги сквозь него сами проваливаются. Спасатели спешат предупредить об опасности выхода на весенний лед рыбаков и жителей прилегающих населенных пунктов. Только бдительность и забота о собственной безопасности помогут гражданам сохранить жизнь и здоровье», — поделился первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.

Стоит отметить, что с приходом потепления количество рыбаков на замерзших водоемах не изменилось.

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#тепло
#мособлпожспас
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Песков заявил, что российская экономика окрепла под натиском западных санкций
Песков: Россия получает от санкций Запада дивиденды в виде мобилизации экономики
06 марта 2024, 14:27

Фото: сайт Кремля

Российский бизнес с радостью осваивает освободившиеся ниши и делает это не хуже иностранных компаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые», сообщает ТАСС.
Дивиденды в виде внутренней мобилизации всех ресурсов, в виде становления российского бизнеса как самостоятельного, не зависящего от Запада компонента экономики, дают все основания говорить, что санкции не работают в полной мере. Да, они предполагают определенные сложности, но российские предприниматели находят в таком кризисе новые возможности для развития, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что российский рынок покинули ряд западных компаний. В настоящий момент часть из них перепродали свой бизнес российским предпринимателям, другая же часть подсчитывает убытки и не исключает возможного возвращения в Россию в обозримой перспективе.

Одним из примеров развития российского бизнеса является бренд «Добрый», который разливается на бывших заводах Coca-Cola в России. В прошлом году он обогнал оригинальный напиток по доле продаж в стране.

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#экономика
#дмитрий песков
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