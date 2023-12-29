Подмосковье стало одним из лидеров проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Московская область стала одним из лидеров на получение субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Были подведены итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
По итогам Подмосковье вошло в число 85 регионов, которым будет предоставлена единая субсидия. В общей сложности для лауреатов выделили 6,2 млрд рублей.
Стоит отметить, что в с 2024 года в рамках данной субсидии у регионов появиться возможность создавать кемпинги и автокемпинги, а также возведение некапитальных причальных сооружений.
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По итогам Подмосковье вошло в число 85 регионов, которым будет предоставлена единая субсидия. В общей сложности для лауреатов выделили 6,2 млрд рублей.
«Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода городов», — подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что в с 2024 года в рамках данной субсидии у регионов появиться возможность создавать кемпинги и автокемпинги, а также возведение некапитальных причальных сооружений.
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Мира Полтева