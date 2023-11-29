Для россиян секс оказался важным, многим его не хватает

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Большинство россиян (77 процентов) в возрасте от 18 до 45 лет заявили, что секс является важным аспектом их жизни.
Такие результаты опроса публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а предоставил их директор центра по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.
По его словам, большинство россиян (77 процентов) заявили, что секс является важным аспектом их жизни. При этом, 29 процентов опрошенных оценили половую жизнь как «крайне важную», а 48 процентов как «скорее важную, чем нет».
Интересно, что больше половины россиян (51 процент) заявили, что хотели бы заниматься сексом чаще, а 3 процента ответили, что совсем не хотели бы вести половую жизни.
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По его словам, большинство россиян (77 процентов) заявили, что секс является важным аспектом их жизни. При этом, 29 процентов опрошенных оценили половую жизнь как «крайне важную», а 48 процентов как «скорее важную, чем нет».
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Евгения Парфентьева