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Долги россиян по ЖКУ захотели взыскивать по-новому

В России хотят взыскивать долги по ЖКУ через исполнительную надпись нотариуса
22 июля 2024, 12:49
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы предложили взыскивать долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг через нотариусов. Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что одной из причин появления у граждан долгов за ЖКУ является низкий уровень платежной дисциплины. По мнению депутатов, некоторые россияне следуют принципу «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Парламентарии подчеркивают, что людям не хватает денег для оплаты коммунальных услуг.

«Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса», — цитируют слова политиков «Известия».



Отмечается, что у нотариусов имеется право получения необходимых данных из государственных информационных систем, в особенности из единого госреестра недвижимости.

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#госдума
Подмосковные парки за неделю посетили более 1,8 млн человек
22 июля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,8 млн человек приняли парки Московской области за минувшую неделю — с 15 по 21 июля, число посетителей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 201 тысячу, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья. Всего на территории региона функционирует 194 парка культуры и отдыха», — отметил глава областного Минблагоустройства Михаил Хайкин.
Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе — там побывали 88 тысяч человек. На второе место вышел парк Толстого в Химках, принявший за семь дней 56 тысяч гостей. На третьем месте оказался Центральный парк в Пушкине с 43 тысячами посетителей. Четвёртое место занял Сестрорецкий парк в Клину, где побывали 40 тысяч человек, а замыкает недельный топ-5 популярности парк Мира в Мытищах с 39 тысячами гостей.

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Подмосковные школьники отправились в китайский образовательный лагерь
22 июля 2024, 12:53

Фото: пресс-служба Минобразования МР

Группа учеников лицея №14 имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском отправилась в летний образовательный лагерь в китайском городе Сиань, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поездка была организована благодаря сотрудничеству лицея с Сианьским транспортным университетом. В рамках церемонии открытия профессор университета прочёл присутствующим лекцию о глобализации. Кроме того, был организован торжественный обед, на котором ребята из Подмосковья смогли попробовать национальные блюда Китая», — говорится в сообщении.
В лагере для подмосковных школьников организовали занятия по китайскому языку, уроки каллиграфии и кунг-фу. В работе лагеря также приняли участие волонтёры и студенты из Индонезии, Кореи, Узбекистана, Мьянмы, Камбоджи и других стран.

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Подмосковный школьник Часовских выиграл Международную математическую олимпиаду
22 июля 2024, 12:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Школьник из Подмосковья Иван Часовских завоевал золотую награду Международной математической олимпиады IMO-2024. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области со ссылкой на Минпросвещения России.
«Ученик Химкинской школы №14 набрал 40 баллов. Всего участники российской сборной взяли четыре золотые и две серебряные медали. Ребята выполняли конкурсные испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. Задания охватывали геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику из школьного курса математики», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Итоги олимпиады подвели в Великобритании. Отмечается, что в ней участвовали представители 108 стран.

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#образование
#олимпиада
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье обновили асфальт на 10 участках трасс с интенсивным движением
22 июля 2024, 11:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Асфальтовое покрытие обновили на десяти участках высокоинтенсивных региональных дорог в Московской области, общая протяжённость отремонтированной проезжей части составила 26 километров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Высокоинтенсивными шоссе каждый день пользуются от 10 до 60 тысяч автомобилистов для проезда к федеральным трассам и между населёнными пунктами. Именно поэтому плановый ремонт дорог с интенсивным движением – одна из важных задач ремонтного сезона. На сегодняшний день отремонтированы участки десяти шоссе в пяти округах Подмосковья общей протяжённостью 26 км», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что всего до конца сезона в Подмосковье планируется поменять 80 км асфальта на 25 участках региональных дорог с интенсивным движением.

В настоящее время асфальт уже обновили в Красногорске на Волоколамском шоссе от улицы Володарского до дома №42 по Советской улице и на участке Ново-Никольской улицы от дома №100 до ледового дворца «Старт арена», в Одинцовском округе — на участке Наро-Фоминского шоссе от Кубинки-2 до поворота на деревню Обухово и на участке Можайского шоссе в посёлке Часцы.

Работы также были проведены на территории округов Домодедово, Егорьевск и Шатура. Ремонт ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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#подмосковье
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Ученые из Германии расшифровали документ о детстве Иисуса Христа
22 июля 2024, 11:36

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Ученые из Германии расшифровали фрагмент документа, повествующего о детстве Иисуса Христа. Об этом сообщает РИА Новости.
Папиролог Лайош Беркес вместе с профессором Габриэлем Нокки Маседо обнаружили, что папирус под номером «P.Hamb.Graec. 1011» рассказывает о том, как маленький Иисус оживлял глиняных птиц. Найденный документ датируется IV-V веками.

Текст, расшифрованный на папирусе, никак не меняет библейскую историю, как утверждают некоторые источники. Исследователи продолжают расшифровывать находки, которые позволяют узнать о юных годах жизни Иисуса Христа. До сих пор большинство событий его детства остаются доподлинно неизвестными.

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#христиане
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Депутат Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу
22 июля 2024, 11:32

Фото: телеграм-канал ГАИ МО

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу по аналогии с дорожно-патрульной. Она могла бы следить за движением электросамокатов, сообщается в телеграм-канале подмосковной Госавтоинспекции.
«Предлагаю создать СПС – самокатно-патрульную службу. Нужно оснастить её средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно», – сказал Колунов в беседе с 360.ru.
Депутат напомнил, что в нижнюю палату парламента поступил законопроект о введении штрафов за нарушение правил дорожного движения пользователями электросамокатов. При этом пока не прорабатывался вопрос о том, кто будет контролировать нарушителей и штрафовать их.

В июне Колунов заявлял, что номера в России должны устанавливаться на все электросамокаты – как прокатные, так и личные. По его задумке, это поможет искать и наказывать виновников аварий на дорогах, а в результате повысит безопасность.

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#московская область
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Перевозить пассажиров до аэропорта Внуково с 1 августа будут поезда ЦППК
22 июля 2024, 11:20

Фото: пресс-служба ЦППК

Перевозить пассажиров до аэропорта Внуково теперь будут поезда Центральной ППК. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Компания уже обслуживает смежный маршрут от Киевского вокзала до платформы Аэропорт, а с 1 августа начнёт перевозить пассажиров и до самого аэропорта. Перерыва в движении при смене перевозчика не будет», – заверили в компании.
Сейчас во Внуково курсируют поезда компании «Аэроэкспресс».

В ЦППК добавили, что график и время в пути не изменятся. По-прежнему предусмотрена промежуточная остановка на станции Аминьевская. Там можно будет пересесть на Большую кольцевую линию метро.

Стоимость проезда составит 280 рублей. Билеты можно будет купить в кассах на станции, в БПА и приложении. На Киевском вокзале билеты оформляются в кассах ЦППК. При использовании электронного билета его нужно активировать. Это можно сделать с помощью валидаторов на платформе.

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#подмосковье
#московская область
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Водителям двухколёсного транспорта в Серебряных Прудах напомнят о ПДД
22 июля 2024, 11:05

Фото: iStock/Bet_Noire

Мероприятие по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсного транспорта «Мотоскутер» стартовало в понедельник, 22 июля, в городском округе Серебряные Пруды, оно продлится до конца недели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках мероприятия «Мотоскутер» сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение ПДД водителями и пассажирами двухколёсного транспорта, напомнят им об обязательном ношении шлема и прочей защитной амуниции, о том, как важно соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также о запрете на управление мототранспортом в нетрезвом виде», — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе акции будет уделено юным любителям покататься на питбайках и скутерах. Инспекторы ДПС будет проводить рейды в СНТ, дачных посёлках и в популярных местах отдыха.

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#пдд
#рейды
#госавтоинспекция
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В Московской области уже проверили более 75% теплосетей
22 июля 2024, 11:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Подмосковье за прошедшую неделю проверили более 69% имеющихся тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Всего с начала проведения гидроиспытаний, стартовавших 5 апреля, проверено почти 8 тыс. км из 10,6 тыс. имеющихся. Это превышает 75% от общего количества. В 57 муниципалитетах обнаружено свыше 1,2 тыс. утечек. Выполнено более 2,7 тыс. выездов в муниципалитеты. Полностью проверили свои тепловые сети 16 муниципалитетов, уточнили в ведомстве.
«Мы продолжаем активно работать над улучшением состояния теплосетей в Подмосковье, чтобы обеспечить жителям качественное и надёжное теплоснабжение», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Как уточнили в ведомстве, проверки проводят специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.

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#московская область
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