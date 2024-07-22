Долги россиян по ЖКУ захотели взыскивать по-новому

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Депутаты Госдумы предложили взыскивать долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг через нотариусов. Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что одной из причин появления у граждан долгов за ЖКУ является низкий уровень платежной дисциплины. По мнению депутатов, некоторые россияне следуют принципу «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Парламентарии подчеркивают, что людям не хватает денег для оплаты коммунальных услуг.
Отмечается, что у нотариусов имеется право получения необходимых данных из государственных информационных систем, в особенности из единого госреестра недвижимости.
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«Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса», — цитируют слова политиков «Известия».
Отмечается, что у нотариусов имеется право получения необходимых данных из государственных информационных систем, в особенности из единого госреестра недвижимости.
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Екатерина Коршунова