В Подмосковье с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Для жителей Московской области с 1 июля выросла плата за ЖКУ. Рост тарифа не превысил 15,6%.
Как ранее сообщали в пресс-службе комитета по ценам и тарифам региона, правительство установило для региона индекс роста совокупной платы за коммунальные услуги в размере 10,7%. Также предусмотрено отклонение от значения среднего индекса на уровне 4,9%. Поэтому максимально возможный рост платы на отдельных территориях может варьироваться до 15,6%.
Как пояснили в ведомстве, за счёт средств потребителей коммунальных услуг в Подмосковье водоканалы и теплоснабжающие организации не только занимаются ресурсоснабжением, но и ремонтируют, реконструируют и строят инженерную инфраструктуру.
В 2022 году индексацию тарифов на коммунальные услуги в регионе перенесли на лето 2024-го.
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Как пояснили в ведомстве, за счёт средств потребителей коммунальных услуг в Подмосковье водоканалы и теплоснабжающие организации не только занимаются ресурсоснабжением, но и ремонтируют, реконструируют и строят инженерную инфраструктуру.
В 2022 году индексацию тарифов на коммунальные услуги в регионе перенесли на лето 2024-го.
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Лора Луганская