Дудь* поменял яхту для бизнес-тура на катамаран из-за непроданных билетов

В субботу, 14 сентября 2024 года, верующие вспоминают преподобного Симеона Столпника, Антиохийского. В народе эту дату называли Семенов день, с нее отсчитывали начало Бабьего лета. Из глубины веков в наше время тянутся множество примет, обычаев и верований, которым предки неукоснительно следовали, а также строгие запреты, обозначающие, что можно и нельзя делать 14 сентября.