Дудь* поменял яхту для бизнес-тура на катамаран из-за непроданных билетов

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Блогер и журналист Юрий Дудь* был вынужден поменять яхту для своего бизнес-тура на катамаран из-за непроданных билетов, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что тур должен был проходить у берегов Испании на яхте голландского миллионера Яна Веркерка. Вместе с гостями, купившими билеты, на судне должны были присутствовать бизнесмен, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков*, рэпер Иван Алексеев (Noize MC), телеведущий Михаил Шац*, и блогер Илья Варламов.
Стоимость билетов на тур составляла 35 тысяч евро. Однако из 36 подготовленных билетов были приобретены лишь 12, в связи с чем Дудю* пришлось отказаться от дорогой яхты в пользу небольшого катамарана.
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Анастасия Чинкова