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SHOT: Дудю* грозит в России до двух лет колонии

09 апреля 2024, 15:00
Фото:mixyfotos.ru

Фото:mixyfotos.ru

Иноагенту Юрию Дудю* грозит в РФ уголовное дело и до двух лет колонии, пишет SHOT.
Причина — отсутствие маркировки иноагента в своих выпусках и сообщениях в соцсетях, отмечает Telegram-канал.

Накануне на YouTube у Дудя* вышел новый выпуск, где он впервые с момента признания иноагентом не вставил в материал маркировку. Раньше он показывал ее в рекламных интеграциях.



В целом же в своих постах Дудь* перестал отмечать, что он иноагент с марта. Сейчас у него десятки непромаркированных публикаций.

Напомним, что Дудь* пытался оспорить статус иноагента летом 2022 года. Минюст иск отклонил.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
#иностранный агент
#россия
#уголовное дело
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С начала сезона в Подмосковье на арендованных самокатах прокатились около 400 тыс. раз
09 апреля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 21 тысячи электросамокатов доступно для аренды жителям и гостям Московской области, с начала тёплого сезона на таких самокатах в регионе было совершено уже около 400 тысяч поездок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В ведомстве также назвали округа, где аренда электросамокатов наиболее востребована.

«Наибольшей популярностью электросамокаты пользуются в Красногорске, Мытищах и Люберцах – всего там зафиксировано более 50 тысяч поездок. Среднее время аренды составляет 16 минут, а среднее расстояние одной поездки – 5 километров», — отмечается в сообщении.
Для электросамокатов в 21 городском округе Московской области оборудовано около семи тысяч парковок. Парковки расположены у железнодорожных станций, рядом метро, а также на территориях с повышенной пешеходной и транспортной доступностью.

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#самокат
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#подмосковье
#минтранс мо
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Путин решил отправить в Оренбуржье главу Минстроя Файзуллина
09 апреля 2024, 14:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин после телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером решил отправить в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин поговорил по телефону еще раз с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям — главным образом тем, кто по-прежнему находится в зоне затопления, и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения», — рассказал Песков.

Он уточнил, что по результатам разговора с Паслером Путин решил отправить в Оренбуржье министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Там он должен будет проинформировать жителей о том, как в регионе будут восстанавливать инфраструктуру, в том числе жильё и дороги. По словам Пескова, речь идёт не только об установленных случаях утраты, но и о тех, которые еще предстоит установить.

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#губернатор
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#дороги
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#путин
#урал
#песков
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Пик паводка в Орске прошёл, сообщил мэр Козупица
Мэр Орска Козупица: пик паводка прошёл, уровень воды в реке Урал снижается
09 апреля 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Пик паводка в Орске прошёл. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что ситуация в городе остаётся сложной. Однако специалистами было зафиксировано снижение уровня воды в реке Урал. Это говорит о том, что в скором времени можно ожидать постепенное убывание воды из города.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Также он уточнил, что в разных районах города снижение уровня воды неравномерное. Так, в Старом городе вода ушла почти на метр, а в шестом микрорайоне пока на менее полуметра.

Ранее директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу в Орске, назвал причину её прорыва. По словам Сергея Комарова, во всём виноваты грызуны, которые прогрызли небольшие полости в конструкции, через которые и начала протекать вода.

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#паводок
#оренбургская область
#мэр
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Кремль оценил фразу губернатора Паслера «уберите телефоны» жителям Орска
09 апреля 2024, 14:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фразу губернатора Оренбурга Дениса Паслера.
Как отметил представитель Кремля, в администрации президента видели кадры общения губернатора Дениса Паслера с пострадавшими от паводков жителями Орска.

Песков назвал работу с жителями напряженной и заверил в оказании помощи. По его словам, все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением.

Накануне оренбургский губернатор на встрече с жителями потребовал убрать телефоны. Те, в свою очередь, отметили, что хотят иметь доказательства, что им будет обещано.

Паслер предложил опираться на видеозаписи местных СМИ. Также губернатор пожаловался на сорванный отпуск, взятый «впервые за пять лет».

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#дмитрий песков
#орск
#паводок
#губернатор
#оренбургская область
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В Щёлкове снесли два газетных киоска
09 апреля 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Два киоска по продаже печатной продукции, стоявшие на Пролетарском проспекте в городе Щёлково, снесли их собственники по распоряжению властей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Киоски, расположенные по адресу: город Щёлково, Пролетарский проспект, дом №3Б и дом №11, не отвечали требованиям законодательства к внешнему виду торговых объектов. В связи с этим собственникам было предъявлено требование демонтировать постройки, что и было выполнено в минувшие выходные», — отмечается в сообщении.
Всего в Московской области было выявлено 547 объектов потребительского рынка и услуг, не соответствующих региональным нормам. Из них 80 уже снесли, а ещё 72 привели в порядок.

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#щёлково
#снос
#минсельхозпрод мо
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Рекультивация полигона ТКО «Шатурский» достигла 56%
09 апреля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Работы по рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Шатурский» проводятся в городском округе Шатура, в настоящее время объём сделанного оценивается в 56% от принятого плана, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Сейчас на полигоне полностью завершены работы по устройству дренажа и шпунтового ограждения. На 99% завершено формирование тела полигона и армогрунтовой стены. Рекультивация проводится в соответствии с графиком», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Полигон ТКО функционировал с 1964 года, его закрыли в 2020 году. За время работы на нём скопилось около двух с половиной тысяч кубических метров отходов, занимающих более 14 гектаров.

Рекультивацию полигона планируется завершить до конца текущего года. Это улучшит качество жизни более 38 тысяч жителей Московской области.

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#минэкологии мо
#тихон фирсов
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В подарочный набор для новорождённых в Подмосковье добавили новые предметы
09 апреля 2024, 13:01

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Состав подарочного набора «Я родился в Подмосковье!» расширили, теперь туда входит также противоскользящий коврик для ванной и светоотражающие наклейки на коляску, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорождённых. Поэтому мы приняли решение о расширении состава подарочного набора», — отметил глава министерства Алексей Сапанюк.
Всего в набор «Я родился в Подмосковье!» входит более 50 предметов, нужных младенцу и молодой маме. Это средства гигиены, лечебная косметика, игрушки, одежда, постельное бельё и прочее. Подарочный набор выдаётся на новорождённого, появившегося на свет в Московской области и зарегистрированного в подмосковном ЗАГС. При рождении двойни или большего числа детей наборы выдаются на каждого малыша.

В министерстве также напомнили, что вместо подарочного набора родители могут выбрать его денежный эквивалент — 20 тысяч рублей.

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#подмосковье
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Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отменён
ТАСС: пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» отменён
09 апреля 2024, 12:46

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» отменился, сообщает ТАСС.
Команду огласили на космодроме Восточный. Старт ракеты перенесен как минимум на 24 часа.

Изначально пуск тяжелой «Ангары-А5» с площадки 1А космодрома Восточный назначался на 12:00. Это должен был стать первым пуском «Ангары» с Восточного.

До этого ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Также с этим пуском планировалось начать летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».

В него входит как сама ракета-носитель и инфраструктура космодрома.
Помимо этого, в рамках пуска должен быть испытан разгонный блок «Орион».

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#космос
#ракета
#небо
#россия
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В подмосковных ЖК с начала года выявили более 6 тыс. неправильно припаркованных машин
09 апреля 2024, 12:16

Фото: iStock/Mikhail Shapovalov

Более 6 тысяч машин, припаркованных с нарушением правил, выявили в 46 жилых комплексах Московской области за первый квартал текущего года. Об этом, а также о том, какие городские округа стали антилидерами по числу нарушений, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, сообщает пресс-служба министерства.
«За первые три месяца 2024 года за нарушение правил парковки на спецстоянки было отправлено 6095 автомобилей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда из ЖК было эвакуировано 4 тысячи 43 машины», — сказал Гержик.
Он добавил, что больше всего нарушений правил парковки было выявлено в четырёх городских округах: Ленинском, Одинцовском, Красногорске и в Люберцах. На них приходится 6068 эвакуированных автомобилей.

Кроме того, в министерстве составили топ-5 жилых комплексов по числу нарушений правил парковки. Антилидером стал ЖК «Павшинская Пойма», откуда эвакуировали 1471 машину. На втором месте оказался жилой комплекс «Пригород Лесное» (1025 эвакуированных автомобилей-нарушителей). Третье место антирейтинга занял ЖК «Люберцы Парк» (823 эвакуированных машин), четвёртое — у ЖК «Самолёт» (578 машин) и замыкает топ-5 антирейтинга ЖК «Восточное Бутово» (566 машин).

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, модно по телефону 112 или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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#подмосковье
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