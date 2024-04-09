SHOT: Дудю* грозит в России до двух лет колонии

Фото:mixyfotos.ru
Иноагенту Юрию Дудю* грозит в РФ уголовное дело и до двух лет колонии, пишет SHOT.
Причина — отсутствие маркировки иноагента в своих выпусках и сообщениях в соцсетях, отмечает Telegram-канал.
Накануне на YouTube у Дудя* вышел новый выпуск, где он впервые с момента признания иноагентом не вставил в материал маркировку. Раньше он показывал ее в рекламных интеграциях.
В целом же в своих постах Дудь* перестал отмечать, что он иноагент с марта. Сейчас у него десятки непромаркированных публикаций.
Напомним, что Дудь* пытался оспорить статус иноагента летом 2022 года. Минюст иск отклонил.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Накануне на YouTube у Дудя* вышел новый выпуск, где он впервые с момента признания иноагентом не вставил в материал маркировку. Раньше он показывал ее в рекламных интеграциях.
В целом же в своих постах Дудь* перестал отмечать, что он иноагент с марта. Сейчас у него десятки непромаркированных публикаций.
Напомним, что Дудь* пытался оспорить статус иноагента летом 2022 года. Минюст иск отклонил.
Читайте также:
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Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Алёна Самарева