В жилом комплексе «Люберцы» на кадастровый учёт поставили два новых корпуса

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Люберцы», расположенном в микрорайоне Зенино, были поставлены на кадастровый учёт два новых корпуса. Благодаря этому новосёлы смогут зарегистрировать право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также выполнять другие юридические процедуры, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Новые корпуса п
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Дайана Хусинова