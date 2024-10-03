В Реутове в новой школое начались отделочные работы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетили стройплощадку школы в микрорайоне 10А, сообщает пресс-служба администрации г. о. Реутов.
«Уверен, что сдадим новую школу в срок. Ввести образовательное учреждение в эксплуатацию планируем в декабре 2024 года», - сказал Науменко.
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Дайана Хусинова